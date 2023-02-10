Михаил Федоров уверяет, что изменений в работе Starlink в Украине нет

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров дал комментарий по поводу ситуации вокруг спутникового интернета Starlink. Ранее в SpaceX заявили, что ввели ограничения на использование технологии для украинских военных.

Напомним, 8 февраля президент SpaceX Гвинн Шотвелл заявила, что компания недовольна использованием украинской армией Starlink в военных целях, а потому якобы уже начала принимать меры, чтобы это предотвратить. В частности, речь шла об ограничении возможности управления беспилотниками с помощью спутникового интернета. Шотвелл говорит, что такое применение технологии выходит за рамки подписанных договоров. "Есть вещи, которые мы можем сделать и уже делаем" – цитирует ее слова издания Reuters.

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Что об этом говорит Михаил Федоров

Министр прокомментировал ситуацию, заявив, что сейчас терминалы спутниковой связи Starlink американской SpaceX в Украине функционируют без новых проблем.

Сейчас в Украине не наблюдается проблем с работой терминалов Starlink,

– говорит Федоров.

Таким образом остается непонятным, какие шаги уже предприняла SpaceX, ведь Шотвелл говорит об этих ограничениях для ВСУ как о свершившемся факте, а не анонсе на будущее.

Михаил Федоров также отметил, что Илон Маск – один из самых больших частных доноров будущей победы Украины. "Вклад компании SpaceX, по нашим оценкам, это более 100 миллионов долларов. Надеемся на дальнейшую стабильную работу Starlink в Украине", – добавил министр.

По его словам, 9 февраля Украина получила новую партию Starlink с несколькими тысячами терминалов. Это первая часть из 10 тысяч устройств, закупленных Германией.