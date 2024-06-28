Первый пациент Neuralink рассказал Джо Рогану о возможностях и безопасности мозгового чипа

В начале этого года Ноланд Арбо вошел в историю как первый пациент, которому имплантировали мозговой компьютерный чип от стартапа Илона Маска – Neuralink. Эта революционная технология не только восстановила некоторые двигательные функции Арбо, но и наделила его чрезвычайными игровыми способностями.

Арбо 29 лет и он потерял контроль над конечностями после несчастного случая во время дайвинга восемь лет назад. Недавно он стал первым пациентом, который получил интерфейс мозга и компьютера Neuralink.

А тем временем Neuralink ищет добровольца для второго мозгового имплантата после проблем с первым пациентом

Коротко о чипе

Устройство размером с монетную батарейку, имплантирован в череп и мозг, позволяет управлять компьютерным курсором только силой мысли. Это расширяет возможности взаимодействия с технологиями.

Имплантат Neuralink имеет потенциал революционизировать жизнь таких людей, как Арбо, предлагая новые способы восстановить независимость и обогатить их повседневную деятельность.

Несмотря на риски, присущие такой передовой технологии, ее потенциальные преимущества очень велики.

О чем Арбо рассказал Рогану

В недавнем интервью на подкасте Joe Rogan Experience Арбо рассказал, что имплантат предоставил ему исключительные игровые навыки.

"По сути, у меня в голове полноценный aimbot. Наверное, для таких людей, как я, создадут отдельные лиги, потому что это просто несправедливо,

– сказал он Рогану.

Он имел в виду систему автоматического наведения, которые используются в видеоиграх для автоматического захвата цели на противнике, предоставляя игрокам не честное преимущество.

Однако здесь принцип работы несколько иной, в то время, как aimbot – это система, которая осуществляет наведение за игрока, Neuralink позволяет Арбо целиться моментально благодаря силе мысли, как только он увидит противника.

Рогана, заинтриговал этот момент, а Арбо, отвечая на вопрос о точности, заметил, что наведение настолько точное и быстрое, что иногда это работает настолько хорошо, что он двигается еще до того, как Арбо думает о действии.

Если вы думаете о движении руки, то сигнал, по сути, уже отправляется до того, как вы шевельнете рукой,

– рассказал он.

Хотя Арбо отметил, что сложные игры вроде Call of Duty все еще выходят за пределы текущих возможностей Neuralink, он успешно играл в другие игры, включая Civilization VI и Mario Kart. Он выразил оптимизм относительно будущего, заявив, что в ближайшие несколько лет он сможет играть во все, во что играют другие, и надеется, что когда-нибудь сыграет в Halo.

Проблемы Neuralink

Впрочем, опыт Арбо в использовании чипа был не идеальным. В начале этого года он столкнулся с проблемами в работе устройства, в частности, потерей контроля над курсором.

Neuralink обнаружила, что некоторые нити, вставленные в моторную кору головного мозга, начали втягиваться, возможно, из-за воздуха, попавшего в череп после операции. Чтобы решить эту проблему, компания планирует имплантировать провода глубже в мозг второго подопытного, как сообщает Wall Street Journal.

Сломать Neuralink реально

Во время подкаста Арбо также обсудил потенциальные проблемы безопасности. Когда его спросили, можно ли взломать устройство, он признал такую возможность, но преуменьшил непосредственные риски.

"На данный момент, по крайней мере, хакерство не позволит вам сделает много... Возможно, вы сможете управлять моим курсором на экране и заставить меня смотреть на странные вещи", – сказал Арбо.

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Несмотря на эти препятствия, опыт Арбо доказывает трансформационный потенциал технологии Neuralink. Это дает надежду и потенциальные новые возможности для людей с тяжелыми двигательными нарушениями и другими заболеваниями.