В мае 2025 года на сайте "Техно 24" вышла статья под заголовком "Лучший сервис современности: что такое NotebookLM и почему вам нужно немедленно его попробовать". Тогда новинка от Google только недавно вышла из экспериментального режима и набирала популярность. О ней почти никто не знал, поэтому логично, что разработчики сначала предоставили больше возможностей, чтобы привлечь пользователей. Однако теперь все по-другому.

Привет, лимиты

Первая, но не самая большая проблема – это новые лимиты. Google фактически превращает NotebookLM в сервис, за использованием которого теперь приходится постоянно следить, поскольку компания даже не информирует пользователей, какие конкретно лимиты она ввела. На странице с инструкциями указаны лишь "стандартные лимиты" для пользователей без подписки, "лимиты, в два раза превышающие стандартные" для подписчиков плана AI Plus и "лимиты, в четыре раза превышающие стандартные" для AI Pro. Сколько это в цифрах? Нам предлагают догадываться самостоятельно.

В чате теперь появляются предупреждения о приближении к ограничению, а после его достижения остается ждать, пока доступный объем использования снова станет доступен. В моем случае уведомление о приближении к лимиту появилось прямо посреди рабочего дня.

Это не просто формальное ограничение количества запросов. Компания перевела Gemini Notebook на систему compute-based usage limits, то есть лимит зависит от сложности запроса, использованных моделей и функций, длины диалога и других факторов. Квота обновляется каждые 5 часов, однако параллельно существует недельный лимит. Когда пользователь его достигает, одного ожидания очередного пятичасового обновления уже недостаточно.

На бумаге такая система может выглядеть логично. Сложные задачи потребляют больше вычислительных ресурсов, поэтому Google (одна из самых богатых корпораций мира) пытается распределять их между пользователями. Но для NotebookLM это более болезненно, чем для обычного чат-бота. Ценность сервиса как раз и заключается в том, чтобы постоянно работать с большим массивом собственных источников – задавать десятки вопросов, уточнять ответы, проверять факты, сравнивать документы и возвращаться к уже проведенному анализу.

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NotebookLM всегда позиционировался как сервис для обучения: загрузите в него объемные учебники, статьи, научные работы – и получите краткие ответы на любой вопрос по этим материалам. Я использовал его в основном для обработки больших научных работ и исследований при создании материалов в разделе "Наука". Такие работы занимают десятки страниц сложного и чрезвычайно скучного текста на английском языке, поэтому NotebookLM прекрасно справлялся (и до сих пор справляется) с этой задачей.

Кроме того, он помогал мне в некоторых личных задачах, не связанных с редакторской работой: у меня есть несколько блокнотов с загруженными файлами, к которым я время от времени обращаюсь за определенной информацией.

Теперь вместо нормального рабочего процесса пользователь получает еще один ресурс, за которым нужно постоянно следить, как это сейчас происходит, например, с Claude, чьи лимиты доводят до истерики IТ-специалистов в Threads (и я их понимаю). Google прямо показывает в интерфейсе, что вы близки к лимиту, что, честно говоря, вызывает тревогу.

Самое неприятное заключается в том, что подписка не устраняет эту проблему. Так, Google предоставляет AI Pro в четыре раза больше стандартного лимита, а AI Ultra – еще больше. Но это все равно ограниченная система, а не непрерывный доступ. Имея подписку, я все равно столкнулся с ограничением достаточно быстро, чтобы забеспокоиться о дальнейшей работе сегодня.

Для человека, который использует NotebookLM время от времени, это может быть почти незаметно. Для журналиста, исследователя, студента или любого, кто проводит в сервисе несколько часов в день, ситуация совсем иная. Если в середине рабочего дня NotebookLM сообщает, что ресурс исчерпан, он перестает быть инструментом, на который можно положиться.

Именно здесь для меня и проходит граница. Ограничения могут быть понятны с технической точки зрения, но они меняют сам характер сервиса. NotebookLM больше не воспринимается как рабочее пространство, в котором можно спокойно проводить исследования. Теперь это инструмент, использование которого нужно планировать с учетом квот.

Субъективное мнение: ответы NotebookLM теперь кажутся менее убедительными

Вторая проблема гораздо более субъективна, но для повседневной работы с NotebookLM она едва ли не важнее лимитов. Сервис стал отвечать по-другому. Это особенно хорошо заметно, когда работаешь с ним каждый день и знаешь, какими были его ответы буквально накануне.

Еще 6 октября NotebookLM давал мне значительно более качественные ответы на те же или очень похожие запросы. 7 октября результат уже выглядел иначе – ответы стали менее убедительными, а в некоторых случаях теряли часть той глубины, за которую я в свое время и полюбил этот сервис. Кажется, система просто отбрасывает важную информацию, игнорирует ее.

Означает ли это, что Google тайно заменила модель Flash на худшую Flash-Lite, чтобы сэкономить? Сейчас я не могу утверждать это как установленный факт. Google не публиковала никаких заявлений, в которых прямо говорилось бы, что чат Gemini Notebook (именно так правильно называть сервис с июля 2026 года после его переименования) теперь работает на Flash-Lite. Поэтому здесь корректнее говорить о собственном предположении, возникшем из-за заметного изменения поведения сервиса.

Такая версия выглядит особенно интересно на фоне того, как Google сейчас активно развивает различные варианты Gemini Flash и Flash-Lite. Но само наличие новой Lite-модели еще не доказывает, что ее встроили в основу NotebookLM. Более того, в сентябрьском анонсе Google, напротив, отдельно упоминала Gemini 3.8 Flash TTS для Gemini Notebook, тогда как Flash-Lite TTS предназначалась для Google Vids. Это касалось голосовых моделей, а не текстового чата, поэтому переносить этот факт на ответы NotebookLM было бы неправильно.

Но пользователю, который запускает NotebookLM для работы, в конечном счете, не так важно, как называется модель "под капотом". Важен результат. Если то же самое устройство еще вчера лучше понимало запрос, точнее работало с источниками и формировало более содержательный ответ, а сегодня начинает давать худший результат, упуская важные моменты из источников, то для пользователя это фактическое ухудшение продукта, независимо от того, какая именно модель его вызвала.

И именно это раздражает больше всего. NotebookLM в свое время ценили не просто за то, что он умел работать с документами. Он создавал ощущение, что перед тобой инструмент, который действительно понимает загруженные материалы и может быть полноценным партнером в исследованиях. Когда это ощущение исчезает, исчезает и главная причина пользоваться сервисом.

Поэтому сейчас я бы сформулировал претензию к Google не как "вы поставили Flash-Lite", а как "после последних изменений NotebookLM стал заметно хуже отвечать на те же запросы".

Но сколько же можно ждать!

Третья проблема – скорость. И здесь ситуация выглядит особенно странно. В одном из предыдущих обновлений NotebookLM уже стал заметно медленнее. Даже короткий ответ на простой вопрос мог генерироваться больше минуты. Я успевал отвлечься и запутаться в соцсетях, пока ждал ответа. Для сервиса, который позиционируется как современный ИИ-инструмент для работы с информацией, это уже само по себе серьезная проблема. До этого он мог спокойно ответить на вопрос на основе 20 источников за секунду.

7 октября после очередных изменений ситуация, по моим наблюдениям, стала еще хуже. NotebookLM может долго "думать" над запросом, который в обычном Gemini обрабатывается буквально за несколько секунд – и в модели Flash-Lite, и в модели Flash, и даже в Pro. Более того, даже в новых "Блокнотах" (которые фактически представляют собой интегрированные прямо в Gemini блокноты NotebookLM) ответы поступают значительно быстрее.

И здесь возникает самый странный момент. Проблема, похоже, не сводится просто к возможностям самой модели. NotebookLM имеет собственный уровень обработки, работу с источниками и прочую инфраструктуру, и именно где-то на этом уровне возникает ощутимая задержка. Почему этого не было раньше? Как так получилось, что в начале своего существования сервис выдавал отличные результаты без двухминутного ожидания, а сейчас выдает худшие результаты за ужасно долгое время, словно кто-то тайно включил Deep Research, а вам сказать забыл?

Это особенно неприятно на фоне предположения о возможном переходе на более простую модель. Если качество ответа действительно снизилось из-за использования более легкой модели, было бы естественно ожидать, что она хотя бы будет работать быстрее. Вместо этого пользователь получает худшее сочетание – ответ кажется более слабым, а ждать его приходится дольше.

Публичных технических данных, которые позволили бы точно определить причину таких изменений, недостаточно. Разработчики не комментировали этот вопрос, но для пользователя он имеет большое значение. Если на простой вопрос приходится ждать минуту или две, рабочий процесс нарушается. Ты уже не можешь быстро что-то уточнить, проверить гипотезу, попросить сервис показать точное место, где упоминаются конкретные данные, или подтвердить точность цитаты. Каждое следующее действие превращается в ожидание, которое, в свою очередь, приводит к задержкам в работе.

И именно скорость делает эту проблему особенно заметной на фоне обычного Gemini. Открываешь один сервис – ответ получаешь почти сразу. Открываешь NotebookLM – ждешь. Потом еще ждешь. А потом получаешь ответ, который, к тому же, может оказаться слабее, чем раньше.

В результате NotebookLM теряет одну из важнейших характеристик хорошего рабочего инструмента – предсказуемость. Ты уже не знаешь, получишь ли ты сильный ответ, сколько за него заплатишь из своей квоты и сколько времени придется ждать.

Какое будущее ждет NotebookLM

NotebookLM вряд ли исчезнет завтра. И я не думаю, что все его пользователи вдруг закроют свои блокноты, удалят сервис и больше никогда к нему не вернутся. Слишком много людей уже построили вокруг него свои рабочие процессы, а самой альтернативы, которая бы один в один повторяла его возможности, до сих пор нет.

Но проблема Google заключается в другом – NotebookLM рискует потерять самую ценную часть своей аудитории. Тех людей, которые пользовались им не время от времени из любопытства, а ежедневно. Для которых это был не просто еще один ИИ-чат, а рабочий инструмент.

Именно такие пользователи быстрее всего замечают изменения. Они помнят, насколько быстро NotebookLM отвечал раньше, насколько хорошо находил нужную информацию в больших документах и насколько удобно было часами работать с ним, не задумываясь о квотах. Если теперь каждая сессия начинается с проверки остатка лимита, продолжается ожиданием ответа и заканчивается результатом, который кажется хуже вчерашнего, рано или поздно возникает простой вопрос – а зачем вообще этим пользоваться?

И вот здесь Google может столкнуться с эффектом, который гораздо сложнее исправить, чем просто технический баг. Мы уже не раз видели, как легко люди сегодня переходят с сервиса на сервис, когда выходит новая модель с обещаниями невероятных возможностей. Мы видели, как легко они уходили из ChatGPT в Claude, затем в DeepSeek, потом экспериментировали с Gemini и Qwen, а затем снова возвращались в ChatGPT или Claude. Поэтому тщетно надеяться на лень, привычку или непластичность мозга.

Лимиты можно увеличить. Скорость можно вернуть. Модель можно заменить на лучшую. Но доверие пользователя восстановить сложнее. Если человек уже потратил несколько недель или месяцев на поиск альтернативы, перенес свои документы на другой сервис и перестроил рабочий процесс, он не обязательно вернется даже после очередного обновления Gemini Notebook.

Впрочем, полностью списывать сервис со счетов я бы тоже не стал. У NotebookLM остается его главное преимущество – работа с собственными источниками. Для журналиста, студента, ученого или просто человека, который регулярно работает с большими массивами информации, это по-прежнему очень удобная концепция. Загрузить десятки документов и задать им вопросы гораздо удобнее, чем каждый раз пытаться объяснять обычному чат-боту, с чем он должен работать, и что в интернет ему лезть не нужно.

Поэтому наиболее вероятный сценарий, на мой взгляд, выглядит не как мгновенная смерть NotebookLM, а как постепенный отток пользователей, который рано или поздно приведет к той самой смерти – еще один сервис окажется на знаменитом кладбище приложений Google.

Часть людей останется. Кто-то просто не использует сервис настолько интенсивно, чтобы упираться в лимиты. Кто-то готов смириться с более медленной работой ради возможности работать со своими источниками. А для кого-то NotebookLM настолько хорошо вписался в привычный процесс, что менять его просто не хочется.

Другая часть начнет использовать его значительно реже. Например, не каждый день, а только для очень больших документов или сложных исследований. Для более простых задач люди постепенно перейдут на обычные Gemini или ChatGPT (который недавно вообще снял ограничение на количество запросов для бесплатных пользователей), или другие сервисы, где ответ можно получить быстрее и без постоянного ощущения, что ты вот-вот упрешься в очередной лимит.

Теория заговора: Google делает это намеренно, чтобы мы перешли на Gemini со встроенными Блокнотами

А теперь немного теории заговора. А что, если Google намеренно ухудшает NotebookLM, чтобы постепенно перевести его пользователей в обычный Gemini? Звучит странно, но определенная логика в таком предположении есть. В Gemini уже появились "Блокноты", которые фактически повторяют ключевую идею NotebookLM – можно работать с собственными материалами (добавлять конкретные ссылки, файлы, видео и т. д.) и задавать вопросы на их основе.

Для Google поддерживать два продукта с очень похожей функциональностью может быть не самой удобной стратегией, особенно если компания хочет сделать Gemini главной точкой входа ко всем своим ИИ-возможностям. Тогда постепенное ухудшение отдельного NotebookLM могло бы подтолкнуть людей к переходу на основной продукт. Впрочем, никаких доказательств того, что Google действительно делает это намеренно, нет, поэтому это остается лишь моим предположением.

Проблема такой стратегии в том, что NotebookLM обладает одним очень важным психологическим преимуществом перед обычными чат-ботами. Пользователь воспринимает его прежде всего как инструмент для работы с конкретным набором собственных источников, а не как универсального собеседника, который может самовольно добавить в ответ что-то из собственных знаний, найти в поиске в интернете или вообще просто выдумать.

К чат-ботам вроде Gemini или других подобных сервисов у людей уже давно сложилось определенное недоверие – они могут лгать. У NotebookLM такой репутации "лжеца" нет. Именно это ощущение контролируемой среды и является частью его ценности. Поэтому простой перенос аналогичной функциональности в Gemini не обязательно означает, что пользователи воспримут эти продукты как равноценные и перейдут на них.

Поэтому самые требовательные пользователи, вероятно, начнут искать альтернативы уже сейчас. В том числе и я.

Для Google это может стать самой большой проблемой. NotebookLM в свое время победил не потому, что был единственным ИИ-сервисом на рынке. Наоборот, он победил, потому что предложил очень конкретный сценарий использования, в котором оказался чрезвычайно сильным. Из-за этого люди привыкли к определенному уровню качества. Когда продукт ухудшается, они сравнивают его не с другими сервисами, а с тем NotebookLM, каким он был еще вчера.

Именно поэтому мой заголовок о "смерти" NotebookLM для меня не означает, что Google завтра закроет сервис или он потеряет всех пользователей. Речь идет о другом. Может умереть тот NotebookLM, который мы полюбили. Тот, который открываешь и просто работаешь. Без размышлений о том, сколько запросов осталось. Без минут ожидания простого ответа из нескольких предложений. Без сомнений, не пропустил ли он важный фрагмент документа. Без необходимости сравнивать его с тем, каким он был накануне.

И если Google не вернет эту предсказуемость, пользователи не обязательно уйдут все сразу. Они просто постепенно перестанут открывать NotebookLM. Сначала для простых запросов. Затем – для повседневной работы. Потом оставят несколько старых блокнотов "на всякий случай". А в конце концов найдут инструмент, который делает примерно то же самое, но быстрее, стабильнее и без необходимости постоянно думать о лимитах. Конкуренты не дремлют, анализируют рынок, и там, где один теряет позиции, другой быстро занимает нишу.

Я пока не удаляю NotebookLM. В нем все еще есть то, что мне не хватает в других сервисах. Но и называть его "лучшим сервисом современности", как я делал еще год назад, больше не могу.