У травні 2025 року на "Техно 24" вийшла стаття під заголовком "Найкращий сервіс сучасності: що таке NotebookLM і чому вам потрібно негайно його спробувати". Тоді новинка від Google лиш нещодавно вийшла з експериментального режиму й набирала популярності. Про неї майже ніхто не знав, тож це логічно, що розробники спочатку дали більше можливостей, щоб залучити користувачів. Однак тепер усе інакше.

Привіт, ліміти

Перша, але не найбільша проблема – це нові ліміти. Google фактично перетворює NotebookLM на сервіс, за використанням якого тепер доводиться постійно стежити, оскільки компанія навіть не інформує користувачів, які конкретні ліміти вона ввела. На сторінці з інструкціями лише вказано "стандартні ліміти" для користувачів без підписки, "удвічі вищі ліміти, ніж стандартні" для підписників плану AI Plus і "у чотири рази вищі ліміти, ніж стандартні" для AI Pro. Скільки це в цифрах? Нам пропонують здогадуватися самостійно.

У чаті тепер з'являються попередження про наближення до обмеження, а після його досягнення залишається чекати, доки доступний обсяг використання знову стане доступним. У моєму випадку сповіщення про наближення ліміту з'явилося прямо посеред робочого дня.

Це не просто формальне обмеження кількості запитів. Компанія перевела Gemini Notebook на систему compute-based usage limits, тобто ліміт залежить від складності запиту, використаних моделей і функцій, довжини діалогу та інших факторів. Квота оновлюється кожні 5 годин, однак паралельно існує тижневий ліміт. Коли користувач його досягає, одного очікування чергового п'ятигодинного оновлення вже недостатньо.

На папері така система може виглядати логічно. Складні завдання споживають більше обчислювальних ресурсів, тому Google (одна з найбагатших корпорацій світу) намагається розподіляти їх між користувачами. Але для NotebookLM це болючіше, ніж для звичайного чат-бота. Цінність сервісу якраз і полягає в тому, щоб постійно працювати з великим масивом власних джерел – ставити десятки запитань, уточнювати відповіді, перевіряти факти, порівнювати документи й повертатися до вже проведеного аналізу.

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NotebookLM завжди подавався як сервіс для навчання: завантажте в нього об'ємні підручники, статті, наукові роботи – і отримайте стислі відповіді на будь-яке запитання по цих матеріалах. Я використовував його здебільшого для обробки великих наукових робіт і досліджень під час створення матеріалів у розділі "Наука". Такі роботи займають десятки сторінок складного й надзвичайно нудного тексту англійською мовою, тож NotebookLM чудово справлявся (і досі справляється) з цим завданням.

Крім того, він допомагав мені в деяких особистих завданнях, що не стосуються редакторської роботи: я маю кілька блокнотів із завантаженими файлами, до яких час від часу звертаюся за певною інформацією.

Тепер замість нормального робочого процесу користувач отримує ще один ресурс, за яким потрібно постійно стежити, як це зараз відбувається, наприклад, із Claude, чиї ліміти доводять до істерики айтівців у Threads (і я їх розумію). Google прямо показує в інтерфейсі, що ви близькі до ліміту, що, чесно кажучи, наганяє тривогу.

Найнеприємніше полягає в тому, що підписка не прибирає цю проблему. Так, Google дає AI Pro у чотири рази більше стандартного ліміту, а AI Ultra – ще більше. Але це все одно лімітована система, а не безперервний доступ. Маючи підписку, я все одно зіткнувся з обмеженням досить швидко, щоб захвилюватися щодо подальшої роботи сьогодні.

Для людини, яка використовує NotebookLM час від часу, це може бути майже непомітно. Для журналіста, дослідника, студента або будь-кого, хто проводить у сервісі кілька годин на день, ситуація зовсім інша. Якщо в середині робочого дня NotebookLM повідомляє, що ресурс вичерпано, він перестає бути інструментом, на який можна покластися.

Саме тут для мене й проходить межа. Обмеження можуть бути зрозумілими з технічної точки зору, але вони змінюють сам характер сервісу. NotebookLM більше не сприймається як робочий простір, у якому можна спокійно проводити дослідження. Тепер це інструмент, використання якого потрібно планувати навколо квот.

Суб'єктивна думка: відповіді NotebookLM тепер здаються слабшими

Друга проблема набагато суб'єктивніша, але для щоденної роботи з NotebookLM вона чи не важливіша за ліміти. Сервіс став відповідати інакше. Це особливо добре помітно, коли працюєш із ним щодня і знаєш, якими були його відповіді буквально напередодні.

Ще 6 жовтня NotebookLM давав мені значно якісніші відповіді на ті самі або дуже схожі запити. 7 жовтня результат уже виглядав інакше – відповіді стали менш переконливими, а в деяких випадках втрачали частину тієї глибини, за яку я свого часу і полюбив цей сервіс. Здається, система просто викидає важливу інформацію, ігнорує її.

Чи означає це, що Google таємно замінила модель Flash на гіршу Flash-Lite, щоб зекономити? Зараз я не можу стверджувати це як встановлений факт. Google не публікувала жодних заяв, у яких прямо сказала б, що чат Gemini Notebook (саме так правильно називати сервіс із липня 2026 року після його перейменування) тепер працює на Flash-Lite. Тому тут коректніше говорити про власне припущення, яке виникло через помітну зміну поведінки сервісу.

Така версія виглядає особливо цікаво на тлі того, як Google зараз активно розвиває різні варіанти Gemini Flash та Flash-Lite. Але сама наявність нової Lite-моделі ще не доводить, що її запхали в основу NotebookLM. Більше того, у вересневому анонсі Google, навпаки, окремо вказувала Gemini 3.8 Flash TTS для Gemini Notebook, тоді як Flash-Lite TTS призначалася для Google Vids. Це стосувалося голосових моделей, а не текстового чату, тому переносити цей факт на відповіді NotebookLM було б неправильно.

Але користувачеві, який відкриває NotebookLM для роботи, зрештою, не так важливо, як називається модель під капотом. Важливий результат. Якщо одна й та сама система ще вчора краще розуміла запит, точніше працювала з джерелами та формувала змістовнішу відповідь, а сьогодні починає давати слабший результат, викидаючи важливі моменти з джерел, то для користувача це фактичне погіршення продукту, незалежно від того, яка саме модель його спричинила.

І саме це найбільше дратує. NotebookLM свого часу цінували не просто за те, що він умів працювати з документами. Він давав відчуття, що перед тобою інструмент, який справді розуміє завантажені матеріали та може бути повноцінним дослідницьким партнером. Коли це відчуття зникає, зникає й головна причина користуватися сервісом.

Тому наразі я б сформулював претензію до Google не як "ви поставили Flash-Lite", а як "після останніх змін NotebookLM став помітно гірше відповідати на ті самі запити".

Та скільки ж можна чекати!

Третя проблема – швидкість. І тут ситуація виглядає особливо дивно. В одному з попередніх оновлень NotebookLM уже став помітно повільнішим. Навіть коротка відповідь на просте запитання могла генеруватися більше хвилини. Я встигав забутися й загубитися в соцмережах, поки чекав на відповідь. Для сервісу, який позиціонується як сучасний ШІ-інструмент для роботи з інформацією, це вже саме по собі серйозна проблема. До цього він міг спокійно відповісти на питання на основі 20 джерел за секунди.

7 жовтня після чергових змін ситуація, за моїми спостереженнями, стала ще гіршою. NotebookLM може довго "думати" над запитом, який у звичайному Gemini обробляється буквально за кілька секунд і в моделі Flash-Lite, і в моделі Flash, і навіть у Pro. Ба більше, навіть у нових Блокнотах (які фактично є інтегрованими прямо в Gemini блокнотами NotebookLM) відповіді надходять значно швидше.

І тут виникає найдивніший момент. Проблема, схоже, не зводиться просто до можливостей самої моделі. NotebookLM має власний шар обробки, роботу з джерелами та іншу інфраструктуру, і саме десь на цьому рівні виникає відчутна затримка. Чому цього не було раніше? Як так сталося, що на початку свого існування сервіс видавав чудові результати без очікування по дві хвилини, а зараз видає гірші результати за страшенно довгий час, наче хтось таємно увімкнув Deep Research, а вам сказати забув?

Це особливо неприємно на тлі припущення про можливий перехід на простішу модель. Якщо якість відповіді справді стала нижчою через використання легшої моделі, природно було б очікувати, що вона хоча б працюватиме швидше. Натомість користувач отримує найгірше поєднання – відповідь здається слабшою, а чекати на неї доводиться довше.

Публічних технічних даних, які дозволили б точно визначити причину таких змін, недостатньо. Розробники не коментували це питання, але для користувача воно має велике значення. Якщо просте запитання вимагає чекати хвилину чи дві, робочий процес руйнується. Ти вже не можеш швидко щось уточнити, перевірити гіпотезу, попросити сервіс показати точне місце, де згадуються конкретні дані, чи підтвердити точність цитати. Кожна наступна дія перетворюється на очікування, яке, своєю чергою, обертається затримками в роботі.

І саме швидкість робить проблему особливо помітною на тлі звичайного Gemini. Відкриваєш один сервіс – відповідь отримуєш майже одразу. Відкриваєш NotebookLM – чекаєш. Потім ще чекаєш. А потім отримуєш відповідь, яка, на додачу, може виявитися слабшою, ніж раніше.

У результаті NotebookLM втрачає одну з найважливіших характеристик хорошого робочого інструменту – передбачуваність. Ти вже не знаєш, чи отримаєш сильну відповідь, скільки за неї заплатиш зі своєї квоти і скільки часу доведеться чекати.

Яке майбутнє чекає на NotebookLM

NotebookLM навряд чи зникне завтра. І я не думаю, що всі його користувачі раптом закриють свої блокноти, видалять сервіс і більше ніколи до нього не повернуться. Надто багато людей уже побудували навколо нього власні робочі процеси, а самої альтернативи, яка б один в один повторювала його можливості, досі немає.

Але проблема Google полягає в іншому – NotebookLM ризикує втратити найціннішу частину своєї аудиторії. Тих людей, які користувалися ним не час від часу заради цікавості, а щодня. Для яких це був не просто ще один ШІ-чат, а робочий інструмент.

Саме такі користувачі найшвидше помічають зміни. Вони пам'ятають, наскільки швидко NotebookLM відповідав раніше, наскільки добре знаходив потрібну інформацію у великих документах і наскільки зручно було годинами працювати з ним без думок про квоти. Якщо тепер кожна сесія починається з перевірки залишку ліміту, продовжується очікуванням відповіді й закінчується результатом, який здається гіршим за вчорашній, рано чи пізно виникає просте питання – а навіщо взагалі цим користуватися?

І ось тут Google може зіткнутися з ефектом, який набагато складніше виправити, ніж просто технічний баг. Ми вже не раз бачили, як легко люди сьогодні переходять із сервісу в сервіс, коли виходить нова модель з обіцянками неймовірних можливостей. Ми бачили, як легко вони тікали з ChatGPT до Claude, потім до DeepSeek, потім експериментували з Gemini та Qwen, а потім знову поверталися до ChatGPT або Claude. Тож марно сподіватися на лінь, звичку чи непластичність мозку.

Ліміти можна збільшити. Швидкість можна повернути. Модель можна замінити на кращу. Але довіру користувача відновити складніше. Якщо людина вже витратила кілька тижнів або місяців на пошук альтернативи, перенесла свої документи в інший сервіс і перебудувала робочий процес, вона не обов'язково повернеться навіть після чергового оновлення Gemini Notebook.

Втім, повністю списувати сервіс із рахунків я б теж не став. У NotebookLM залишається його головна перевага – робота з власними джерелами. Для журналіста, студента, науковця або просто людини, яка регулярно працює з великими масивами інформації, це все ще дуже зручна концепція. Завантажити десятки документів і поставити їм питання набагато зручніше, ніж щоразу намагатися пояснювати звичайному чат-боту, з якими саме матеріалами він повинен працювати, і що в інтернет йому лізти не треба.

Тому найімовірніший сценарій, на мою думку, виглядає не як миттєва смерть NotebookLM, а як поступовий відтік користувачів, який рано чи пізно призведе до тієї самої смерті – ще один сервіс опиниться на знаменитому кладовищі додатків Google.

Частина людей залишиться. Хтось просто не використовує сервіс настільки інтенсивно, щоб упиратися в ліміти. Хтось готовий змиритися з повільнішою роботою заради можливості працювати зі своїми джерелами. А для когось NotebookLM настільки добре вписався у звичний процес, що міняти його просто не хочеться.

Інша частина почне використовувати його значно рідше. Наприклад, не щодня, а лише для особливо великих документів або складних досліджень. Для простіших завдань люди поступово перейдуть у звичайні Gemini або ChatGPT (який нещодавно взагалі зняв обмеження на кількість запитів для безплатних користувачів), чи інші сервіси, де відповідь можна отримати швидше і без постійного відчуття, що ти ось-ось упрешся в черговий ліміт.

Теорія змови: Google робить це навмисно, щоб ми перейшли в Gemini з вбудованими Блокнотами

А тепер трохи теорії змови. А що, якщо Google навмисно погіршує NotebookLM, щоб поступово перевести його користувачів у звичайний Gemini? Звучить дивно, але певна логіка в такому припущенні є. У Gemini вже з'явилися Блокноти, які фактично повторюють ключову ідею NotebookLM – можна працювати з власними матеріалами (додати конкретні посилання, файли, відео тощо) та ставити запитання на їхній основі.

Для Google підтримувати два продукти з дуже схожою функціональністю може бути не найзручнішою стратегією, особливо якщо компанія хоче зробити Gemini головною точкою входу до всіх своїх ШІ-можливостей. Тоді поступове погіршення окремого NotebookLM могло б підштовхнути людей до переходу в основний продукт. Втім, жодних доказів того, що Google справді робить це навмисно, немає, тому це залишається лише моїм припущенням.

Проблема такої стратегії в тому, що NotebookLM має одну дуже важливу психологічну перевагу над звичайними чат-ботами. Користувач сприймає його насамперед як інструмент для роботи з конкретним набором власних джерел, а не як універсального співрозмовника, який може самовільно додати до відповіді щось із власних знань, знайти у пошуку в інтернеті або взагалі просто вигадати.

У чат-ботів на кшталт Gemini чи інших подібних сервісів у людей уже давно сформувалася певна частка недовіри – вони можуть брехати. У NotebookLM такої репутації "брехуна" немає. Саме це відчуття контрольованого середовища і є частиною його цінності. Тому просте перенесення аналогічної функціональності в Gemini не обов'язково означає, що користувачі сприймуть ці продукти як рівноцінні та перейдуть.

Тож найбільш вимогливі користувачі, ймовірно, почнуть шукати альтернативи вже зараз. Зокрема, і я.

Для Google це може стати найбільшою проблемою. NotebookLM свого часу переміг не тому, що був єдиним ШІ-сервісом на ринку. Навпаки, він переміг, бо запропонував дуже конкретний сценарій використання, у якому виявився надзвичайно сильним. Через це люди звикли до певного рівня якості. Коли продукт погіршується, вони порівнюють його не з іншими сервісами, а з тим NotebookLM, яким він був іще вчора.

Саме тому мій заголовок про "смерть" NotebookLM для мене не означає, що Google завтра закриє сервіс або він втратить усіх користувачів. Йдеться про інше. Може померти той NotebookLM, який ми полюбили. Той, який відкриваєш і просто працюєш. Без думок про те, скільки запитів залишилося. Без хвилин очікування на просту відповідь з кількох речень. Без сумнівів, чи не пропустив він важливий фрагмент документа. Без необхідності порівнювати його з тим, яким він був напередодні.

І якщо Google не поверне цю передбачуваність, користувачі не обов'язково підуть усі одразу. Вони просто поступово перестануть відкривати NotebookLM. Спочатку для простих запитів. Потім для щоденної роботи. Потім залишать кілька старих блокнотів "про всяк випадок". А зрештою знайдуть інструмент, який робить приблизно те саме, але швидше, стабільніше й без необхідності постійно думати про ліміти. Конкуренти не сплять, аналізують ринок, і там, де один втрачає, інший швидко займає нішу.

Я поки не видаляю NotebookLM. У ньому все ще є те, чого мені бракує в інших сервісах. Але й називати його "найкращим сервісом сучасності", як я робив ще рік тому, більше не можу.