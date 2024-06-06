Nothing готовит свой третий смартфон, который должен навсегда изменить наш пользовательский опыт

Инновационный бренд потребительской электроники Nothing, готовится представить свой новейший смартфон Phone 3. Это будущее устройство должно революционизировать пользовательский опыт благодаря набору функций на основе искусственного интеллекта, что будет значительным отходом от традиционного подхода современных смартфонов.

Карл Пей, основатель Nothing, предложил интересный взгляд на будущие планы компании в своей заметке в социальной сети X. Он отметил, что пользовательский опыт не менялся в течение очень долгого времени. очевидно его компания попытается это изменить.

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В коротком, но впечатляющем видеоролике, сопровождавшем сообщение Пея, было продемонстрировано несколько функций пользовательского интерфейса Phone 3, управляемых искусственным интеллектом.

Одной из заметных демонстраций стал персонализированный голосовой ассистент, который отображает возможности нейронной сети GPT-4o от OpenAI. Этот ассистент, встроенный непосредственно в операционную систему, обещает упростить выполнение различных задач, предлагая более интуитивно понятный и эффективный пользовательский опыт.

Еще одним важным нововведением является персонализированный динамический домашний экран. Эта функция позволяет пользователям взаимодействовать с домашним экраном для быстрого доступа к необходимой информации, включая обновления из Интернета в режиме реального времени.

Пей подчеркнул, что конечная цель состоит в том, чтобы смартфоны перестали быть ориентированными на приложения и стали устройствами, которые по своей природе понимают потребности пользователей и контекст в любое время.

Nothing готовит новое будущее

Сейчас компания работает с совершенно новыми прототипами. Переход к этой новой парадигме домашнего экрана потребует дополнительного времени на разработку. Впрочем, интеграция искусственного интеллекта в продукты Nothing не является чем-то совершенно новым.

Недавно компания представила поддержку ChatGPT в своих наушниках Ear, продемонстрировав свое намерение внедрять передовые технологии искусственного интеллекта в свою линейку продуктов.

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Если Nothing будет придерживаться предыдущих графиков запуска, то Phone 3 может быть официально анонсирован уже в июле. Такая возможная дата релиза добавляет ажиотажа, поскольку технические энтузиасты с нетерпением ждут того, как инновационный подход Nothing изменит ландшафт смартфонов.