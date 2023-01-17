В Android теперь можно записывать свои мелодии для будильника и таймера: как это сделать

Разработчики из Google добавили новую функцию в приложение "Часы" в мобильной операционной системе Android. Речь идет о возможности записывать собственные звуки и использовать их в качестве сигнала для будильника или таймера.

Пользователи "Часы" теперь могут записывать различные звуки, такие как, например, мяуканье своей кошки или голос кого-то из близких, чтобы в дальнейшем задействовать такие необычные сигналы на будильнике или таймере.

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Упомянутое нововведение становится доступным в приложении "Часы" версии 7.3, но на данном этапе оно появилось только в фирменных смартфонах Google Pixel.



"Часы" получили новую функцию / Фото XDA-Developers

Неизвестно, планирует ли Google распространять новую функцию на другие устройства под управлением Android от других производителей. Официальные представители компании пока никак не комментируют этот вопрос.

Как установить собственную мелодию или звук как сигнал для будильника

Пользователи и раньше могли использовать свои аудиозаписи в качестве сигнала будильника. Для этого необходимо было сначала скопировать файлы с помощью файлового менеджера, затем добавить их через меню настроек звука и установить как сигнал будильника. Возможность записи звука прямо в приложении "Часы" значительно упростит этот процесс.

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Ранее Google анонсировала ряд новых функций операционной системы Android. Уже скоро в смартфонах должны появиться следующие возможности: