В Дії теперь можно сообщить об отсутствии связи или мобильного интернета

Отныне украинцы могут сообщать о проблемах со связью или мобильным интернетом через приложение Дія. Новая функция позволяет быстро информировать о перебоях в работе мобильных операторов и интернет-провайдеров.

Услуга доступна на главном экране в приложении Дії, сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграм-канал Михаила Федорова.

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Как подать заявку?

Для того, чтобы сообщить о проблеме, нужно:

Выбрать раздел "Отсутствует связь".

Предоставить одноразовый доступ к геолокации.

Кратко описать ситуацию.

Если интернет-соединение отсутствует, система сохранит заявку и отправит ее автоматически, когда связь восстановится.

Зачем это нужно?

Полученные заявки будут поступать в Национальную комиссию, осуществляющую регулирование в сфере связи. Она будет анализировать проблемные зоны и сотрудничать с операторами для улучшения связи.

Также пользователям рекомендуют заранее загрузить "Карту несокрушимости", которая пригодится в случае отключений интернета или электроэнергии.

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Внедрение этой услуги поможет оперативно решать проблемы с мобильной связью и интернетом, обеспечивая стабильный и качественный доступ к коммуникациям по всей стране.