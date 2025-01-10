Новая находка бросает вызов всем теориям происхождения динозавров

Недавно найденная окаменелость ставит под сомнение теории происхождения динозавров. Останки животного, размеры которого сопоставимы с современной курицей, являются новым древнейшим экземпляром в Северной Америке. Этот образец настолько стар, что переписывает наши представления о месте рождения первых динозавров.

Детали открытия

Сегодня общепринятой теорией является то, что первые динозавры появились в южной части древнего континента Пангея более 200 миллионов лет назад, а на север распространились только через миллионы лет после этого. Новое исследование кардинально меняет эту теорию, перечеркивая десятилетия обсуждений и споров о происхождении и распространении динозавров, сообщает 24 Канал со ссылкой на статью в журнале Zoological Journal of the Linnean Society

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Местонахождение и возраст новых окаменелостей свидетельствуют, что динозавры бродили по северным регионам Пангеи на миллионы лет раньше, чем мы думали. Палеонтологи обнаружили окаменелости, опровергающие предыдущие теории, в 2013 году на территории современного Вайоминга, США. Из-за сдвига тектонических плит Земли этот регион был расположен вблизи экватора более 200 миллионов лет назад на Лавразии, северной половине Пангеи (южная половина называлась Гондваной). Хотя останки были фрагментированы, палеонтологи смогли отнести окаменелости к новому виду динозавров, который они назвали Ahvaytum bahndooiveche, и который, вероятно, был ранним родственником зауроподов. Однако Ahvaytum очень отличался от легендарных длинношеих травоядных.

Он был размером с курицу, но с очень длинным хвостом. Мы думаем о динозаврах как о гигантских бегемотах, но они начинали совсем не так,

– говорит Дэйв Лавлейс из геологического музея Университета Висконсина, который руководил исследованием.

Взрослый экземпляр был чуть более 30,5 сантиметра высотой и около 91,4 сантиметра длиной.

Однако, пожалуй, наиболее шокирующим является возраст окаменелости. Лавлейс и его коллеги использовали радиоизотопное датирование (метод определения возраста материалов путем измерения радиоактивного распада), чтобы определить, что слои породы, где они нашли окаменелости – а следовательно, и сами останки – имеют возраст около 230 миллионов лет. Согласно исследованию, это делает Ahvaytum bahndooiveche не только древнейшим известным динозавром Северной Америки, но и древнейшим известным лавразийским динозавром, эквивалентным по возрасту древнейшим известным гондванским динозаврам.

Динозавры, как считается, впервые появились в триасовом периоде, именно около 230 миллионов лет назад. Это означает, что в одно и то же время они существовали и на юге, и на севере, а не распространялись постепенно. Учитывая огромные размеры материка, это наталкивает на мысль, что мы еще не нашли древнейшего предка, и он обитал на одной из этих территорий еще раньше, прежде чем разделиться на несколько видов, которые впоследствии эволюционировали и заселили север и юг.

Тот факт, что древнейший из известных лауразийских динозавров примерно такого же возраста, как и древнейшие из известных гондванских динозавров, ставит под сомнение теорию о том, что динозавры возникли на юге древнего континента и только миллионы лет спустя распространились на север,

– добавляет Дэйв Лавлейс.

Место находки находится в пределах исконных земель племени восточных шошонов. В результате исследователи сотрудничали с членами племени на протяжении всей своей работы, а также привлекли старейшин восточных шошонов и учеников средних школ к выбору имени нового динозавра. Ahvaytum bahndooiveche примерно переводится как "древний динозавр" на языке восточных шошонов.

Этот регион также принес дополнительные находки. Команда обнаружила след раннего динозавра в старых слоях горных пород, а также окаменелость амфибии, которая также получила название на языке восточных шошонов.