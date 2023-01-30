Технология подробно описана в статье для Optics Express. Лазер формирует оптический тяговой луч, способный манипулировать объектами на расстоянии, однако сейчас имеет большой недостаток: он невероятно крохотный.

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Что известно

Несмотря на свои небольшие масштабы, луч имеет значительную мощность. Более того, предыдущие версии и аналоги были еще меньше.

В предыдущих исследованиях сила тяги света была слишком мала, чтобы тянуть макроскопический объект. С нашим новым подходом сила тяготения света имеет гораздо большую амплитуду. Фактически, она более чем на три порядка больше, чем световое давление, используемое для движения солнечного паруса, использующего импульс фотонов для создания небольшой выталкивающей силы,

– говорит член исследовательской группы Лей Ван из Университета науки и технологий Циндао в Китае.

В ходе экспериментов ученые смогли согнуть специальные композитные структуры из графена и диоксида кремния с помощью лазера. Он вызвал нагревание дальней стороны композитной структуры и высвобождение молекул газа, что заставило структуру изгибаться в направлении света. Исследователи говорят, что эта "методика обеспечивает бесконтактное вытягивание на большие расстояния, что может быть полезно для разных научных экспериментов". Например, изобретение может пригодиться на Марсе.

Разреженная газовая среда, которую мы использовали для демонстрации технологии, похожа на то, что есть на Марсе. Поэтому, возможно, в один прекрасный день мы сможем манипулировать транспортными средствами или самолетами на Марсе,

– добавляет Лей Ван.

Интересно, что NASA еще в 2011 году исследовало, можно ли использовать подобные лучи для сбора образцов с Марса. Пока крохотный тяговой луч является лишь подтверждением концепции. Прежде чем его можно будет применить на практике, Вангу и его коллегам предстоит выяснить точную взаимосвязь между мощностью лазера и силой тяги, а также заставить его работать в более широком диапазоне атмосферных условий.