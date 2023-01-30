Технологія детально описана в статті для Optics Express. Лазер формує оптичний тяговий промінь, здатний маніпулювати об'єктами на відстані, однак зараз має великий недолік: він сміховинно крихітний.

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Що відомо

Попри свої невеликі масштаби, промінь має значну потужність. Ба більше, попередні версії та аналоги були ще меншими.

У попередніх дослідженнях сила тяги світла була занадто малою, щоб тягнути макроскопічний об'єкт. З нашим новим підходом сила тяжіння світла має набагато більшу амплітуду. Фактично, вона на понад три порядки більша, ніж світловий тиск, який використовується для руху сонячного вітрила, що використовує імпульс фотонів для створення невеликої виштовхувальної сили,

– говорить член дослідницької групи Лей Ван з Університету науки та технологій Циндао в Китаї.

Під час експериментів учені змогли зігнути спеціальні композитні структури з графену та діоксиду кремнію за допомогою лазера. Він спричинив нагрівання дальньої сторони композитної структури та вивільнення молекул газу, що змусило структуру згинатися в напрямку світла. Дослідники кажуть, що ця "методика забезпечує безконтактне витягування на великі відстані, що може бути корисним для різних наукових експериментів". Наприклад, винахід може знадобитись на Марсі.

Розріджене газове середовище, яке ми використовували для демонстрації технології, схоже на те, що є на Марсі. Тому, можливо, в один прекрасний день ми зможемо маніпулювати транспортними засобами або літаками на Марсі,

– додає Лей Ван.

Цікаво, що NASA ще в 2011 році досліджувало, чи можна використовувати подібні тягові промені для збору зразків з Марса. Поки що крихітний тяговий промінь є лише підтвердженням концепції. Перш ніж його можна буде застосувати на практиці, Вангу і його колегам ще належить з'ясувати точний взаємозв'язок між потужністю лазера і силою тяги, а також змусити його працювати в ширшому діапазоні атмосферних умов.