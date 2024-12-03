Когда выйдет самое ожидаемое обновление iOS 18․2 и чего от него ожидать

Хотя и сама iOS 18, и ее первое обновление iOS 18.1 были очень ожидаемыми, все же следующая версия является особенной, поскольку добавляет главные функции искусственного интеллекта, которых так ждали пользователи. Компания внедряет их постепенно и отложила некоторые ключевые фишки, чтобы доработать. Мы давно знали, что второе обновление выйдет где-то в декабре, но когда именно это может произойти?

Предполагаемая дата

Обычно Apple придерживается очень предсказуемых шаблонов в своих обновлениях программного обеспечения. Например, iOS 17.2 вышла в понедельник 11 декабря, iOS 16.2 – во вторник 13 декабря, iOS 15.2 – в понедельник 13 декабря. Если традиция сохранится, то запуск iOS 18.2 состоится уже в начале следующей недели, сообщает 24 Канал со ссылкой на 9to5Mac.

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Понятно, что определить точный день сложно, но это может быть понедельник (9 декабря), вторник (10 декабря) или среда (11 декабря). Apple редко выпускает новые крупные программные релизы в четверг или пятницу, чтобы иметь возможность быстро исправить возможные ошибки и баги. Поэтому следует ожидать, что это будут первые три дня.

Главные функции

Когда iOS 18.2 выйдет, она добавит много новых функций. Самым большим событием станет вторая волна функций Apple Intelligence. Вот список главного:

Genmoji для создания собственных эмодзи с помощью генеративного ИИ.

Интеграция ChatGPT с Siri и инструментами для письма . Голосовой ассистент должен стать значительно лучше и умнее со встроенным искусственным интеллектом от OpenAI.

. Голосовой ассистент должен стать значительно лучше и умнее со встроенным искусственным интеллектом от OpenAI. Image Playground для создания изображений с помощью генеративного ИИ.

Функция Visual Intelligence на моделях iPhone 16 с функцией Camera Control. Функция позволяет пользователям узнавать об объектах, распознавать что-то, что они видят вокруг и спрашивать ИИ о том, что в это время видит камера.

на моделях iPhone 16 с функцией Camera Control. Функция позволяет пользователям узнавать об объектах, распознавать что-то, что они видят вокруг и спрашивать ИИ о том, что в это время видит камера. Image Wand, эксклюзивная для iPad функция "Заметки", разработана для Apple Pencil.

Новая функция "Описать изменения" в инструментах для письма.

Локализованная английская поддержка в Австралии, Канаде, Новой Зеландии, Южной Африке и Великобритании.

Приложение Mail на iPhone получит значительный редизайн.

visionOS предложит огромные обновления виртуального дисплея Mac.

Find My позволит делиться местонахождением объекта с другими.

tvOS добавит надлежащую поддержку проекторов и многое другое.

Как уже понятно из перечня функций, в этот же день должны выйти и другие операционные системы компании: