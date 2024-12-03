Ймовірна дата

Зазвичай Apple дотримується дуже передбачуваних шаблонів у своїх оновленнях програмного забезпечення. Наприклад, iOS 17.2 вийшла у понеділок 11 грудня, iOS 16.2 – у вівторок 13 грудня, iOS 15.2 – у понеділок 13 грудня. Якщо традиція збережеться, то запуск iOS 18.2 відбудеться вже на початку наступного тижня, повідомляє 24 Канал з посиланням на 9to5Mac.

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Зрозуміло, що визначити точний день складно, але це може бути понеділок (9 грудня), вівторок (10 грудня) або середа (11 грудня). Apple рідко випускає нові великі програмні релізи у четвер чи п'ятницю, щоб мати змогу швидко виправити ймовірні помилки та баги. Тому слід очікувати, що це будуть перші три дні.

Головні функції

Коли iOS 18.2 вийде, вона додасть багато нових функцій. Найбільшою подією стане друга хвиля функцій Apple Intelligence. Ось список головного:

Genmoji для створення власних емодзі за допомогою генеративного ШІ.

Інтеграція ChatGPT з Siri та інструментами для письма . Голосовий асистент повинен стати значно кращим і розумнішим із вбудованим штучним інтелектом від OpenAI.

. Голосовий асистент повинен стати значно кращим і розумнішим із вбудованим штучним інтелектом від OpenAI. Image Playground для створення зображень за допомогою генеративного ШІ.

Функція Visual Intelligence на моделях iPhone 16 з функцією Camera Control. Функція дозволяє користувачам дізнаватися про об’єкти, розпізнавати щось, що вони бачать довкола й запитувати ШІ про те, що в цей час бачить камера.

на моделях iPhone 16 з функцією Camera Control. Функція дозволяє користувачам дізнаватися про об’єкти, розпізнавати щось, що вони бачать довкола й запитувати ШІ про те, що в цей час бачить камера. Image Wand, ексклюзивна для iPad функція "Нотатки", розроблена для Apple Pencil.

Нова функція "Описати зміни" в інструментах для письма.

Локалізована англійська підтримка в Австралії, Канаді, Новій Зеландії, Південній Африці та Великої Британії.

Додаток Mail на iPhone отримає значний редизайн.

visionOS запропонує величезні оновлення віртуального дисплея Mac.

Find My дозволить ділитися місцезнаходженням об'єкта з іншими.

tvOS додасть належну підтримку проєкторів та багато іншого.

Як уже зрозуміло з переліку функцій, у цей же день повинні вийти й інші операційні системи компанії: