DJI представила бюджетный дрон Mini 4K с расширенными возможностями и интересной особенностью

Популярный производитель дронов, компания DJI, представила бюджетный дрон Mini 4K, который может похвастаться значительным улучшением качества камеры по сравнению с предыдущими моделями. Интересно, что компактный дизайн новой модели, которая весит менее 249 граммов, освобождает ее от требований регистрации во многих странах.

Mini 4K предлагает улучшенное качество видео с битрейтом, достигающим 100 Мбит/с. Кроме того, трехосная система стабилизации гарантирует стабильную съемку, а маневренность позволяет безопасно выполнять полеты даже при ветре до 5 баллов.

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Дрон оснащен 4K-камерой, способной записывать видео со скоростью 30 кадров в секунду.

В режиме съемки при разрешении 2,7K скорость видео достигает 60 кадров в секунду.



Небольшие размеры дрона и вес позволяют его владельцам не регистрировать его / Фото DJI

Среди ключевых особенностей – функция возвращения домой с помощью GPS и поддержка режимов съемки Quickshots, что добавляет пользователю универсальности в аэрофотосъемке.

Максимальная дальность полета мини-дрона составляет 10 километров, а продолжительность полета составляет впечатляющие 31 минуту на одном заряде или до 93 минут с дополнительным комплектом аккумуляторов.

Дрон очень прост в управлении и может взлететь или сесть при одном нажатии. Аппарат оборудован датчиками для автоматической посадки, что дополнительно гарантирует безопасность гаджета. Для начинающих пилотов приложение DJI, прилагаемое в комплекте, содержит исчерпывающие учебные пособия по полетным маневрам и операциям.



Дрон отличается простотой управления / Фото DJI

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Цена DJI Mini 4K

Стоит новинка 299 долларов, а комплект с тремя батареями обойдется в 449 долларов.

Недавно DJI также представила новую FPV модель – дрон Avatar 2. Он также отличается компактными размерами, высоким уровнем маневренности, и возможностью находиться в полете до 23 минут на одном заряде батареи. Кроме того, Avatar 2 впечатляет комплектацией и ценой в 999 долларов.