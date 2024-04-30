Mini 4K пропонує покращену якість відео з бітрейтом, що досягає 100 Мбіт/с. Крім того, тривісна система стабілізації гарантує стабільну зйомку, а маневреність дозволяє безпечно виконувати польоти навіть при вітрі до 5 балів.

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Дрон оснащений 4K-камерою, здатною записувати відео зі швидкістю 30 кадрів на секунду.

В режимі зйомки при роздільній здатності 2,7K швидкість відео сягає 60 кадрів на секунду.



Невеликі розміри дрона та вага дозволяють його власникам не реєструвати його / Фото DJI

Серед ключових особливостей – функція повернення додому за допомогою GPS та підтримка режимів зйомки Quickshots, що додає користувачеві універсальності в аерофотозйомці.

Максимальна дальність польоту міні-дрона складає 10 кілометрів, а тривалість польоту становить вражаючі 31 хвилину на одному заряді або до 93 хвилин з додатковим комплектом акумуляторів.

Дрон дуже простий у керуванні і може злетіти або сісти при одному натисканні. Апарат обладнаний датчиками для автоматичної посадки, що додатково гарантує безпеку ґаджета. Для пілотів-початківців додаток DJI, що додається в комплекті, містить вичерпні навчальні посібники з польотних маневрів та операцій.



Дрон вирізняється простотою керування / Фото DJI

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Ціна DJI Mini 4K

Коштує новинка 299 доларів, а комплект з трьома батареями обійдеться в 449 доларів.

Нещодавно DJI також представила нову FPV модель – дрон Avatar 2. Він також відрізняється компактними розмірами, високим рівнем маневреності, та можливістю перебувати в польоті до 23 хвилин на одному заряді батареї. Крім того, Avatar 2 вражає комплектацією та ціною в 999 доларів.