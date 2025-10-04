Украинцы будут получать уведомления о каждом случае обращения к их персональным данным в государственных реестрах. Новую подсистему запускают, чтобы повысить прозрачность.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на первого вице-премьера – министра по цифровой трансформации Михаила Федорова.

О чем будут информировать украинцев в Дії?

Кабинет Министров принял постановление, которое запускает подсистему мониторинга доступа к персональным данным украинцев в государственных реестрах. Она будет фиксировать обмен данными граждан.

Система фиксирует каждый факт обмена данными украинцев между государственными органами;

Дія будет присылать уведомления о том, кто, когда и с какой целью обращался к их данным в реестрах.

Украинцы должны знать, что происходит с их данными в реестрах. И уже вскоре будут получать соответствующие уведомления в Дії,

– анонсировал Федоров.

Нововведение должно усилить прозрачность и защиту от неправомерных действий должностных лиц. Механизм мониторинга построен по принципам, которые уже работают в странах ЕС.

Правительство отмечает, что уведомления не касаются случаев, когда доступ к данным происходит в рамках расследования преступлений, контрразведывательных мероприятий, борьбы с терроризмом или досудебного расследования.

О запуске функции уведомлений сообщат позже.

