Утечка раскрыла некоторые ИИ-функции от Samsung за день до презентации Galaxy S25

Серия Galaxy S25 будет представлена уже через несколько часов, и это именно то время, когда в сети появляется все больше серьезных утечек информации. В прошлый раз были слиты все характеристики флагманских смартфонов, а теперь мы заранее узнали о некоторых функциях искусственного интеллекта, которыми Samsung собирается наполнить свою экосистему.

Что нового

Новые смартфоны, как ожидается, не будут иметь больших изменений в аппаратном обеспечении, но зато будут полагаться именно на обновление искусственного интеллекта. Для его работы компания, как ожидается, установит в каждой из трех основных моделей по 12 гигабайт оперативной памяти, а также мощные процессоры Snapdragon 8 Elite, сообщает 24 Канал со ссылкой на 9to5Google. Новый набор маркетинговых изображений тем временем дает детальный взгляд на ИИ в оболочке One UI 7.

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Первое изображение показывает нам Galaxy insights – целый набор функций искусственного интеллекта, который демонстрирует утренние сводки, вечерние сводки и сведения о поездках на работу, каждое из которых можно увидеть на картинке ниже. Эти инструменты фактически объединяют данные из ваших установленных приложений и превращают их в короткие сводки, которые отражают то, что, по мнению смартфона, вам нужно знать прямо сейчас и что является самым важным. Похоже, что большинство данных, извлеченных из приложений, будут сначала из собственных сервисов Samsung, но можно предположить, что со временем ИИ сможет подключаться и к другим программам на смартфоне.



Функция Galaxy insights / Фото Evan Blass/Samsung

Другие изображения демонстрируют нам такие функции, как Night Video и ProScaler, предназначенные для улучшения качества съемки. Постобработка в Samsung всегда проигрывала таким смартфонам как Pixel и iPhone, но есть надежда, что ИИ сможет решить некоторые из проблем.

Night Video похоже на то, что предлагает серия Pixel для сценариев с низким уровнем освещения. Инструмент улучшает визуальные эффекты, чтобы получить лучшее видео.

похоже на то, что предлагает серия Pixel для сценариев с низким уровнем освещения. Инструмент улучшает визуальные эффекты, чтобы получить лучшее видео. Ожидается также наличие функции Audio Eraser , которая, вероятно, сможет удалять лишние шумы.

, которая, вероятно, сможет удалять лишние шумы. ProScaler – это функция экрана, призвана улучшить общий визуальный вид на AMOLED-панели. Вероятно, это что-то вроде еще одного движка для телефона, который, подобно процессу, известного как upscale, будет повышать разрешение, чтобы изображение на экране было еще лучше. Вероятно, эта функция будет присуща только Galaxy S25 Ultra.



Новые функции ИИ в Galaxy S25 / Фото Evan Blass/Samsung



Новые функции ИИ в Galaxy S25 / Фото Evan Blass/Samsung



Новые функции ИИ в Galaxy S25 / Фото Evan Blass/Samsung

Другие промо-изображения в утечке информации о Galaxy S25 достаточно лаконичны и не касаются ИИ. Компания продемонстрирует новые версии Samsung Wallet (кошелек) и Smart Switch (перемещение данных со старого смартфона), с которыми большинство из тех, кто имеет смартфоны Samsung, уже знакомы. Сообщения RCS получают много внимания в последнее время, поэтому компания также не забыла и о них.

В слитой коллекции изображений, стоит отметить, нет упоминаний об улучшениях для Bixby, голосового ассистента от Samsung, хотя слухи утверждают, что компания собирается прокачать сервис с помощью ИИ, чтобы он был таким же хорошим, как и современные разработки конкурентов – Gemini или ChatGPT.