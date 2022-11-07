Как сообщает 24 канал, завод по производству продукции компании Apple сейчас "работает на значительно сниженных мощностях". Об этом компания сообщила в своем пресс-релизе.

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Мы продолжаем наблюдать высокий спрос на модели iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. Однако теперь мы ожидаем, что поставки iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max будут ниже, чем мы ожидали раньше, и клиентам придется дольше ждать, чтобы получить свои новые продукты.

– говорят в Apple.

В октябре агентство Reuters сообщило, что производство iPhone может сократиться по меньшей мере на 30 процентов из-за строгих навозных ограничений, касающихся Foxconn, китайского завода, который Apple использует для производства своих новых iPhone.

Проблемы на заводе

Напомним, что 200 000 работников Foxconn недавно были закрыты внутри здания во время вспышки эпидемии с ограниченными запасами пищи и материалов в течение нескольких дней, что привело к массовому бегству рабочих с предприятия.

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К слову, компания Apple уже начала переносить часть производства из Китая и в сентябре начала производить базовую модель iPhone 14 в Индии.

Ранее Apple также отказалась от намерения увеличить производство своих новых iPhone в этом году. Спрос на смартфоны компании оказался слабее, чем ожидал американский техногигант. Компания будет пытаться удержать производство на уровне 90 миллионов смартфонов, что примерно соответствует уровню прошлого года.