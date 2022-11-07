Як повідомляє 24 канал, завод з виробництва продукції компанії Apple зараз "працює на значно знижених потужностях". Про це компанія повідомила у своєму прес-релізі.

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Ми продовжуємо спостерігати високий попит на моделі iPhone 14 Pro і iPhone 14 Pro Max. Однак тепер ми очікуємо, що поставки iPhone 14 Pro і iPhone 14 Pro Max будуть нижчими, ніж ми очікували раніше, і клієнтам доведеться довше чекати, щоб отримати свої нові продукти,

– кажуть в Apple.

У жовтні агентство Reuters повідомило, що виробництво iPhone може скоротитися щонайменше на 30 відсотків через суворі ковідні обмеження, що стосуються Foxconn, китайського заводу, який Apple використовує для виробництва своїх нових iPhone.

Проблеми на заводі

Нагадаємо, що 200 000 працівників Foxconn нещодавно були закриті всередині будівлі під час спалаху епідемії з обмеженими запасами їжі та матеріалів протягом декількох днів, що призвело до масової втечі робітників з підприємства.

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До речі, компанія Apple вже почала переносити частину виробництва з Китаю і у вересні почала виробляти базову модель iPhone 14 в Індії.

Раніше Apple також відмовилась від наміру збільшити виробництво своїх нових iPhone цього року. Попит на смартфони компанії виявився слабшим, ніж того очікував американський техногігант. Компанія намагатиметься втримати виробництво на рівні 90 мільйонів смартфонів, що приблизно відповідає рівню минулого року.