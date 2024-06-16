Созданы твердотельные аккумуляторы, которые смогут сделать поездки электрокаров длиннее

Компания Factorial Energy, базирующаяся в штате Массачусетс, достигла значительных успехов в развитии технологии литий-металлических квазитвердотельных аккумуляторов. Над этой технологией работали более десяти лет и недавно первую партию образцов отправили в Mercedes-Benz для дальнейших испытаний и разработок.

Путешествие Factorial Energy в инновации твердотельных аккумуляторов начало набирать значительные обороты в прошлом году. На выставке CES 2023 компания в сотрудничестве со Stellantis представила свой твердотельный элемент емкостью 100 А-ч.

Читайте на сайте Система беспилотного вождения Tesla не смогла понять указания регулировщика

К октябрю 2023 года Factorial отправила свои первые образцы глобальным автомобильным партнерам, доставив более 1 000 элементов только Mercedes-Benz.

На последнем этапе компания Factorial отправила Mercedes-Benz первые 106-Ah B-образцы, что является значительным прогрессом в процессе тестирования и разработки. Это важное достижение, ведь фактически это первая объявленная поставка твердотельных аккумуляторных элементов образца B мировому автомобильному производителю.



Новые батареи продлят дальность поездки электромобилей / Фото Factorial Energy

Хотя термин "объявлена" оставляет место для возможности того, что другие элементы образца B были отгружены, но не разглашаются публично, прогресс Factorial остается заметным.

Важное тестирование

Технології стрімко йдуть вперед, а сьогодні практично неможливо знайти на ринку новий кросовер ціною менше мільйона гривень. Проте все ж є виключення: SUZUKI S-CROSS 2024 року коштує від 874 тисяч гривень та поєднує сучасні технології! При цьому це зовсім не "китаєць", а сучасне авто японського бренду, зроблене в Європі!

В автомобильной промышленности аккумуляторные элементы и другие компоненты проходят строгий многоэтапный процесс тестирования и разработки, продвигаясь от А-образцов до D-образцов, прежде чем достичь полноценного производства.

А-образцы – это начальные рабочие прототипы полноразмерных коммерческих элементов.

В-образцы – это более зрелые прототипы, которые подвергаются более строгим испытаниям. Сейчас компания Factorial сосредоточена на интеграции образцов B в модули и аккумуляторные батареи для всестороннего тестирования и оптимизации.

В твердотельных батареях Factorial используется запатентованная технология Factorial Electrolyte System Technology (FEST).

Батарея содержит литий-металлический анод, квазитвердый электролит и катод высокой емкости. Использование легкого металлического лития позволяет этим батареям достигать плотности энергии до 391 Вт-ч/кг, что значительно превышает предел в 300 Вт-ч/кг, установленную для литий-ионных технологий текущего поколения, и более чем вдвое превышает емкость типичных литий-железо-фосфатных (LFP) аккумуляторов.



Схематический состав батареи FEST / Фото Factorial Energy

Кроме того, квазитвердый электролит повышает безопасность по сравнению с жидкими электролитами, используемых в литий-ионных батареях.



Аккумуляторная батарея FEST / Фото Factorial Energy

Смотрите также Какое будущее ждет электрические автомобили

Конечной целью Factorial является разработка аккумуляторов, способных обеспечить пробег транспортного средства более 966 километров на одном заряде от батареи емкостью 90 кВт-ч. Эти батареи разработаны так, чтобы быть примерно на 30% легче и меньше, чем обычные литий-ионные батареи, обеспечивая значительные преимущества в эффективности и производительности транспортного средства.

Кроме того, батареи FEST спроектированы таким образом, что их можно производить на существующем оборудовании для производства литий-ионных батарей с минимальными модификациями, что облегчает производителям переходный период.