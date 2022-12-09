Ноутбуки, двигатели, фотоаппараты: Евросоюз готовит новые технологические запреты для России

ЕС готовится к внедрению девятого санкционного пакета против России. В него войдут ограничения для 169 европейских организаций, все еще поставляющих свою продукцию оккупантам.

Как отмечает источник, новый пакет санкций направлен на то, чтобы подавить "ужесточение российского промышленного потенциала", поддерживающего военную отрасль страны-террористки. Список включает 169 организаций, предоставляющих товары, "которые могут способствовать технологическому усовершенствованию российского сектора обороны и безопасности".

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Что известно о новых санкциях

Под новые санкции попали двигатели для беспилотников, химическое и биологическое оборудование, средства борьбы с массовыми беспорядками, электронные компоненты . ЕС также хочет расширить список санкционных товаров для использования в авиации и космической отрасли, включив в него авиационные двигатели и их части, а также ставит под новые ограничения ноутбуки, жесткие диски, фотоаппараты и объективы .

. ЕС также хочет расширить список санкционных товаров для использования в . В отдельном документе, детализирующем список новых попавших под санкции организаций, также говорится, что с принятием пакета будет приостановлено действие лицензий на вещание для НТВ/НТВ Мир, Россия 1, РЕН ТВ и Первого канала.

Третий документ касается новых санкций против лиц, причастных к военным и расистским формированиям. В частности, он вводит ограничения против Яна Петровского, командира так называемой оперативной группы "Русич", которая поддерживает тесные связи ППК "Вагнер".

Ожидается, что новые ограничения будут введены уже на этой неделе или в начале следующей.

Россия тем временем пытается обойти ограничения посредством параллельного импорта. Суть его состоит во ввозе товаров из третьих стран – например, Казахстана и Турции. Сначала подсанкционная техника или другая продукция закупается базирующимися за рубежом компаниями, а затем тайно завозится в Россию без ведома производителя. Там она "легализуется" посредством специальных юридических процедур, однако для всего мира остается фактически контрабандой.