Украинские кибервойска отчитались о новых успешных атаках на российские структуры
Специалисты Главного управления разведки Министерства обороны Украины совместно с активистами группы "BO Team" выполнили серию кибератак на объекты российского государства. Эти нападения, которые продолжались с 11 по 18 марта этого года, привели к значительным убыткам как для государственных, так и для частных структур, которые поддерживают агрессивную политику против Украины.
Новые масштабные кибератаки, проведенные украинскими кибервойсками на объекты в России, стали причиной растерянности и паники среди российских властных структур, информирует 24 Канал. На этот раз под удар попали не только государственные учреждения, но и частные компании. Украинские хакеры отдавали предпочтение объектам, имеющих стратегическое значение для российской экономики и государственного управления.
А тем временем ранее ИТ-Армия приостановила работу московского метрополитена
Итоги разрушительных атак
В результате этих атак была разрушена значительная часть сетевой инфраструктуры, что привело к серьезным техническим проблемам в функционировании различных российских организаций, сообщили в ГУР.
- Среди объектов, которые стали мишенью, были ресурсы известного российского оператора ПАО "Ростелеком", где было отключено коммуникационное оборудование в Забайкальском и Красноярском краях.
- Украинские хакеры также успешно проникли в систему электронного документооборота Белгородской области, где осуществили массовые фейковые рассылки, направленные на должностных лиц.
- Кроме того, структура ООО "Белзнак", которая занимается производством информационных технологий, также была объектом кибератак.
- Одним из наиболее серьезных последствий атаки было уничтожение информационных ресурсов "Муниципального бюджетного учреждения Старооскольского городского многоотраслевого производственного объединения коммунального хозяйства". Это привело к серьезным трудностям в функционировании местной администрации и предприятий города.
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В ГУР отметили, что нанесенный врагу ущерб оценивается сотнями тысяч долларов, но точные цифры пока не установлены. Украинские кибервойска определили новые цели и продолжают осуществлять атаки на российские объекты в киберпространстве, что указывает на неустанность борьбы за кибернезависимость и безопасность Украины.