Украинские кибервойска отчитались о новых успешных атаках на российские структуры

Специалисты Главного управления разведки Министерства обороны Украины совместно с активистами группы "BO Team" выполнили серию кибератак на объекты российского государства. Эти нападения, которые продолжались с 11 по 18 марта этого года, привели к значительным убыткам как для государственных, так и для частных структур, которые поддерживают агрессивную политику против Украины.

Новые масштабные кибератаки, проведенные украинскими кибервойсками на объекты в России, стали причиной растерянности и паники среди российских властных структур, информирует 24 Канал. На этот раз под удар попали не только государственные учреждения, но и частные компании. Украинские хакеры отдавали предпочтение объектам, имеющих стратегическое значение для российской экономики и государственного управления.

А тем временем ранее ИТ-Армия приостановила работу московского метрополитена

Итоги разрушительных атак

В результате этих атак была разрушена значительная часть сетевой инфраструктуры, что привело к серьезным техническим проблемам в функционировании различных российских организаций, сообщили в ГУР.

Среди объектов, которые стали мишенью, были ресурсы известного российского оператора ПАО "Ростелеком", где было отключено коммуникационное оборудование в Забайкальском и Красноярском краях.

Украинские хакеры также успешно проникли в систему электронного документооборота Белгородской области, где осуществили массовые фейковые рассылки, направленные на должностных лиц.

Кроме того, структура ООО "Белзнак", которая занимается производством информационных технологий, также была объектом кибератак.

Одним из наиболее серьезных последствий атаки было уничтожение информационных ресурсов "Муниципального бюджетного учреждения Старооскольского городского многоотраслевого производственного объединения коммунального хозяйства". Это привело к серьезным трудностям в функционировании местной администрации и предприятий города.

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В ГУР отметили, что нанесенный врагу ущерб оценивается сотнями тысяч долларов, но точные цифры пока не установлены. Украинские кибервойска определили новые цели и продолжают осуществлять атаки на российские объекты в киберпространстве, что указывает на неустанность борьбы за кибернезависимость и безопасность Украины.