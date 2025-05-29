Три главных инструмента

Opera Neon позиционируется как первый "agentic" браузер в линейке компании, созданный для того, чтобы изменить привычную модель взаимодействия с сетью. Его главная идея – превратить намерения пользователя в реальные действия благодаря интегрированному искусственному интеллекту. У Neon есть три основных функциональных блока: Chat, Do и Make, сообщает 24 Канал со ссылкой на TechCrunch.

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Neon Chat – это чат-бот, способен искать информацию, отвечать на запросы, предоставлять дополнительные сведения о страницах, которые вы просматриваете, и выполнять другие функции, знакомые из продуктов вроде Copilot или ChatGPT.

Neon Do – развитие ранее представленного инструмента Browser Operator. Этот агент выполняет действия за пользователя, например, заполняет формы, бронирует путешествия или делает покупки. Все эти процессы происходят локально, в пределах браузера.



Функция Neon Do / Фото Opera

Neon Make – амбициозная составляющая, которую Opera описывает как "что-то, чего еще не было ни в одном браузере". Этот инструмент работает через облачную инфраструктуру и выполняет сложные задачи: генерирует отчеты, создает игры, веб-приложения, фрагменты кода, а также позволяет хостить и делиться этими продуктами с другими. Особенность Make в том, что он может продолжать работу даже когда вы офлайн – система запускает задачи в виртуальной машине в облаке. Вы можете дать ей задание и пойти спать, а утром получить готовый результат.



Функция Neon Make / Фото Opera

Безопасность, автономность и доступ

Значительное внимание уделяется конфиденциальности. Вместо того чтобы анализировать изображение экрана или отслеживать действия курсора, Neon использует структуру страницы (DOM) и ее разметку. Такой подход делает обработку более быстрой и эффективной, а также снижает риски потери приватности.

Opera подчеркивает, что Neon позволяет пользователям реализовывать идеи в цифровом формате без необходимости в специальных технических навыках. Однако стоит учесть, что, в отличие от других AI-функций в классических браузерах Opera, Neon Make будет платным.

Сейчас открыт список ожидания для тех, кто хочет протестировать новый продукт. Подробности относительно цены пока не обнародованы.

Конкуренция

На рынке уже появляются другие попытки интегрировать ИИ-агентов в браузеры. Например, Browser Company в декабре 2024 года представила свой вариант AI-ассистента в браузере, а Google также работает над подобными инструментами, которые не только выдают результаты поиска, но и самостоятельно выполняют задачи. Кроме того, компания Perplexity активно тестирует свой агентский браузер, который, по первым отзывам, способен на большие дела.

Несмотря на это, Opera Neon имеет амбиции занять особое место благодаря сочетанию локального и облачного ИИ, многофункциональности и вниманию к приватности.

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