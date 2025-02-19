Apple сегодня представит iPhone SE 4 с новым названием и другие новинки

Сегодня, 19 февраля, Apple проведет презентацию новых устройств. Хотя компания пока не раскрыла, какие именно гаджеты будут представлены, ожидается, что среди них будет новый бюджетный смартфон iPhone SE четвертого поколения.

Согласно утечкам и слухам, новый iPhone SE внешне будет напоминать iPhone 14, рассказывает 24 Канал со ссылкой на MacRumors. Издание также предполагает, что смартфон получит новое название – iPhone 16E.

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Об этом также рассказал инсайдер Majin Bu на своей странице в соцсети X.

Чего ждать от смартфона

Смартфон получит 6,1-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2532×1170 пикселей и частотой обновления 60 Гц. В верхней части экрана будет вырез для фронтальной камеры и системы распознавания лица Face ID.

Одной из главных особенностей iPhone SE 4 станет мощный процессор – вероятно, это будет чип Apple A18, как во флагманских iPhone 16. Это обеспечит поддержку функций искусственного интеллекта Apple Intelligence, что может сделать новый SE одним из лучших смартфонов в своей ценовой категории.

Также ожидается, что iPhone SE 4 будет иметь только две камеры. По последним данным, основная камера будет представлена единственным 48-мегапиксельным модулем, а фронтальная будет иметь разрешение 12 МП.

Другие устройства

Кроме iPhone SE 4, Apple, вероятно, представит новые цветные варианты iPhone 16. Важным анонсом может стать выход новых iPad на базе чипа A18, а также iPad Air, который получит процессор M3 или M4. Кроме того, возможна презентация обновленного MacBook Air с чипом M4.

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Где смотреть презентацию iPhone SE

Apple не анонсировала прямую трансляцию презентации. Вполне вероятно, что компания ограничится публикацией пресс-релизов и рекламных материалов прямо на сайте, как это было раньше.