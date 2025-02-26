Framework Desktop поддерживает до 128 ГБ оперативной памяти LPDDR5x, которая, однако, запаяна на плате, сообщает 24 Канал. В компании объяснили, что в течение нескольких месяцев пытались найти способ сделать память модульной, но из-за технических ограничений и 256-битной шины это оказалось невозможным.

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Материнская плата соответствует стандарту mini-ITX. В корпусе предусмотрена система охлаждения, разработанная совместно с Cooler Master и Noctua, которая использует стандартные 120-мм вентиляторы. За питание отвечает блок FSP Flex ATX на 400 Вт. Кроме того, ПК оснащен ручкой для удобной транспортировки.

Компьютер имеет два слота M.2 2280 для установки NVMe SSD общим объемом до 16 ТБ, один слот PCIe x4, два порта USB4, два DisplayPort, один HDMI, два USB Type-A, аудиоразъем 3,5 мм и 5-гигабитный Ethernet. Также есть поддержка Wi-Fi 7.



Модульный компьютер / Фото Framework

Возможности и производительность

В максимальной комплектации с процессором AMD Ryzen AI Max+ 395 (16 ядер, 40 графических ядер, 80 МБ кэша) и 128 ГБ памяти устройство способно запускать искусственный интеллект Meta Llama 3.3 70B Q6 в реальном времени. Благодаря высокоскоростным интерфейсам USB4 и 5-Gbps Ethernet можно объединять несколько таких компьютеров в кластер для работы с еще более мощными моделями, например DeepSeek R1 671B.

Несмотря на компактные размеры, Framework Desktop может использоваться как игровой ПК. Тестирование журналистов The Verge показало, что старшая версия устройства без проблем запускала Cyberpunk 2077 в разрешении 1440p на максимальных настройках (без трассировки лучей) с частотой кадров от 60 до 70 fps, без применения FSR или генерации кадров.

Цены и доступность

Framework предлагает три варианта конфигураций:

1999 долларов – модель с AMD Ryzen AI Max+ 395, 128 ГБ памяти (без накопителя и ОС).

– модель с AMD Ryzen AI Max+ 395, 128 ГБ памяти (без накопителя и ОС). 1599 долларов – средняя версия с тем же процессором, но меньшим количеством оперативной памяти.

– средняя версия с тем же процессором, но меньшим количеством оперативной памяти. 1099 долларов – вариант с 8-ядерным CPU, 32-ядерной графикой, 40 МБ кэша и 32 ГБ памяти.

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Кроме того, материнскую плату можно приобрести отдельно за 799 долларов, но для работы придется самостоятельно найти корпус формата mini-ITX и блок питания.