Framework Desktop підтримує до 128 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5x, яка, однак, запаяна на платі, повідомляє 24 Канал. У компанії пояснили, що протягом кількох місяців намагалися знайти спосіб зробити пам’ять модульною, але через технічні обмеження та 256-бітну шину це виявилося неможливим.

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Материнська плата відповідає стандарту mini-ITX. У корпусі передбачена система охолодження, розроблена спільно з Cooler Master і Noctua, яка використовує стандартні 120-мм вентилятори. За живлення відповідає блок FSP Flex ATX на 400 Вт. Крім того, ПК оснащений ручкою для зручного транспортування.

Комп’ютер має два слоти M.2 2280 для встановлення NVMe SSD загальним обсягом до 16 ТБ, один слот PCIe x4, два порти USB4, два DisplayPort, один HDMI, два USB Type-A, аудіороз'єм 3,5 мм і 5-гігабітний Ethernet. Також є підтримка Wi-Fi 7.



Модульний комп'ютер / Фото Framework

Можливості та продуктивність

У максимальній комплектації з процесором AMD Ryzen AI Max+ 395 (16 ядер, 40 графічних ядер, 80 МБ кешу) та 128 ГБ пам’яті пристрій здатен запускати штучний інтелект Meta Llama 3.3 70B Q6 у реальному часі. Завдяки високошвидкісним інтерфейсам USB4 та 5-Gbps Ethernet можна об’єднувати кілька таких комп’ютерів у кластер для роботи з ще потужнішими моделями, наприклад DeepSeek R1 671B.

Попри компактні розміри, Framework Desktop може використовуватися як ігровий ПК. Тестування журналістів The Verge показало, що старша версія пристрою без проблем запускала Cyberpunk 2077 у роздільній здатності 1440p на максимальних налаштуваннях (без трасування променів) із частотою кадрів від 60 до 70 fps, без застосування FSR або генерації кадрів.

Ціни та доступність

Framework пропонує три варіанти конфігурацій:

1999 доларів – модель з AMD Ryzen AI Max+ 395, 128 ГБ пам’яті (без накопичувача і ОС).

– модель з AMD Ryzen AI Max+ 395, 128 ГБ пам’яті (без накопичувача і ОС). 1599 доларів – середня версія з тим же процесором, але меншою кількістю оперативної пам’яті.

– середня версія з тим же процесором, але меншою кількістю оперативної пам’яті. 1099 доларів – варіант із 8-ядерним CPU, 32-ядерною графікою, 40 МБ кешу та 32 ГБ пам’яті.

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Крім того, материнську плату можна придбати окремо за 799 доларів, але для роботи доведеться самостійно знайти корпус формату mini-ITX та блок живлення.