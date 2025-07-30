Менее чем через неделю после предупреждения Илона Маска о "нескольких непростых кварталах" у Tesla, руководители компании, похоже, пытаются отвлечь внимание от неутешительных финансовых результатов с помощью громких обещаний. Ларс Морави, один из вице-президентов Tesla, анонсировал "суперкрутую демонстрацию" долгожданного Roadster следующего поколения.

Что известно о новом Roadster?

Уже более восьми лет этот спортивный электрокар остается проектом мечты. Еще в 2018 году Илон Маск представил футуристический дизайн Roadster с заявленным запасом хода 800 километров и разгоном до 100 километров в час менее чем за 2 секунды. Впрочем, за несколько лет производственных трудностей о машине почти ничего не было слышно, хотя самые ярые фанаты внесли за нее предоплату до 50 000 долларов, пишет 24 Канал со ссылкой на Teslarati.

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Представители Tesla теперь интригуют: "Демонстрация будет невероятной", – заверил вице-президент по силовым установкам Ларс Морави, намекнув, что Roadster может стать последней классической машиной для водителя до прихода полного автопилота.

Один из слухов заключается в том, что именно сейчас наконец покажут знаменитую "летающую" функцию, о которой Маск говорит с 2018 года. Он обещал "космический пакет" с холодными газовыми двигателями вместо задних сидений, что якобы позволит Roadster отрываться от земли на высоту в около одного метра. Сам Маск отмечал, что такая функция до сих пор в разработке и важно сделать ее безопасной для водителя.

Некоторые пользователи соцсетей предполагают, что Tesla может продемонстрировать симулированную механическую коробку передач, чтобы заинтересовать автолюбителей. Однако общий скепсис в отношении проекта растет: компанию критикуют за устаревший подход, проблемный Cybertruck и слабые продажи. У Tesla действительно сложная ситуация – продажи резко упали, сменились приоритеты руководства, а новые модели так и не вышли на рынок.

Вполне возможно, что анонс Roadster и обещания самой эпичной демонстрации – это попытка вернуть внимание к бренду и мотивировать инвесторов, которые в последнее время все больше разочаровываются.