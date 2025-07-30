Що відомо про новий Roadster?

Уже понад вісім років цей спортивний електрокар лишається проєктом мрії. Ще у 2018 році Ілон Маск презентував футуристичний дизайн Roadster із заявленим запасом ходу 800 кілометрів та розгоном до 100 кілометрів на годину менш ніж за 2 секунди. Втім, за кілька років виробничих труднощів про машину майже нічого не було чути, хоча найпалкіші фанати внесли за неї передоплату до 50 000 доларів, пише 24 Канал з посиланням на Teslarati.

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Представники Tesla тепер інтригують: "Демонстрація буде неймовірною", – запевнив віцепрезидент з силових установок Ларс Мораві, натякнувши, що Roadster може стати останньою класичною машиною для водія до приходу повного автопілота.

Одна з чуток полягає в тому, що саме зараз нарешті покажуть знамениту "літаючу" функцію, про яку Маск говорить із 2018 року. Він обіцяв "космічний пакет" із холодними газовими двигунами замість задніх сидінь, що нібито дозволить Roadster відриватися від землі на висоту в близько одного метра. Сам Маск зазначав, що така функція досі у розробці й важливо зробити її безпечною для водія.

Деякі користувачі соцмереж припускають, що Tesla може продемонструвати симульовану механічну коробку передач, щоб зацікавити автолюбителів. Проте загальний скепсис щодо проєкту зростає: компанію критикують за застарілий підхід, проблемний Cybertruck і слабкі продажі. У Tesla й справді складна ситуація – продажі різко впали, змінилися пріоритети керівництва, а нові моделі так і не вийшли на ринок.

Цілком можливо, що анонс Roadster і обіцянки найепічнішої демонстрації – це спроба повернути увагу до бренду й мотивувати інвесторів, які останнім часом дедалі більше розчаровані.