Будущий супертелескоп будет изучать самые экстремальные взрывы во Вселенной

Скоро весь мир получит доступ к чрезвычайно ценным космическим данным благодаря новой обсерватории для изучения источников гамма-излучения – одних из самых энергичных и загадочных явлений во Вселенной. Ожидается, что это будет "самая мощная в мире наземная обсерватория для астрономии гамма-излучения очень высоких энергий".

Как это будет

Будущий телескоп, который будет состоять из многих отдельных частей, будет называться Cherenkov Telescope Array Observatory или сокращенно CTAO. Это можно перевести примерно как "Телескопный массив Черенкова", что отсылает нас к советскому ученому Павлу Черенкову, который открыл особое излучение электромагнитных волн, которое впоследствии назвали в честь него. Европейская комиссия дала разрешение на строительство под руководством Консорциума европейской исследовательской инфраструктуры (ERIC). Кроме того, ERIC дала разрешение Японии стать стратегическим партнером обсерватории, а также признала Соединенные Штаты, Бразилию и Австралию третьими сторонами, подготовив почву для воплощения телескопа в реальность, сообщает 24 Канал со ссылкой на ESO.

Смотрите также "У нас лунная пыль на сапогах!": историческое видео посадки Blue Ghost на Луну

Гамма-лучи являются наиболее энергичными волнами в электромагнитном спектре. Они производятся некоторыми из самых энергичных объектов во Вселенной, включая черные дыры, нейтронные звезды и сверхновые, а также обычными грозами здесь, на Земле.

За последнее десятилетие люди обнаружили, что эти высокоэнергетические гамма-лучи присутствуют во многих типах очень энергичных астрономических явлений, но мы мало что знаем о том, откуда они берутся,

– сказал Дэйв Кида, астроном из Университета штата Юта и представитель CTAO.

Самый яркий гамма-всплеск всех времен был замечен в октябре 2022 года. Событие, что, по расчетам, происходит 1 раз в 10 000 лет, продемонстрировало чрезвычайную распространенность гамма-лучей в нашей Вселенной и поставило еще больше вопросов относительно мощных объектов, которые излучают гамма-лучи в космос.

CTAO будет состоять из двух массивов телескопов, один из которых будет на испанском острове Ла Пальма, а другой – в Паранальской обсерватории ESO. Но представители ESO сейчас обеспокоены тем, что чистое небо над Параналом – одно из самых чистых на Земле – находится под угрозой из-за предложенного промышленного проекта вблизи этого места, который может уменьшить чрезвычайно темную среду, что помогает обсерватории видеть глубоко в космосе.



Это изображение иллюстрирует все три класса телескопов, запланированных для южного полушария / Университет Юты/Gabriel Pérez Diaz (IAC)/Marc-André Besel (CTAO)/ESO/ N. Risinger

Атмосфера Земли не дает гамма-лучам достичь поверхности планеты, но лучи, взаимодействуя с атмосферой, образуют высокоэнергетические частицы. Именно поэтому ученым необходимо иметь чистую среду, чтобы за всем этим наблюдать.

"Эти частицы движутся быстрее, чем свет движется в воздухе. В результате они излучают вспышку жуткого синего черенковского излучения – подобно звуковому буму, создаваемого самолетом, превышающего скорость звука. Зеркала и высокоскоростные камеры CTAO будут фиксировать эти кратковременные вспышки и точно определять их направление. Это позволит проследить каждый гамма-луч до его космического источника, что позволит астрономам разгадать некоторые из самых загадочных тайн в астрофизике", – говорится в пресс-релизе ESO.

В целом в состав CTAO войдут 64 телескопа по всему миру – 13 в Северном полушарии и 51 в Южном. Данные обсерватории будут в открытом доступе, как и ее аналитическое программное обеспечение, что поможет астрономическому сообществу анализировать наблюдения телескопов для новых открытий о космосе.

Ожидается, что первые телескопы CTAO будут запущены в начале 2026 года, поэтому в этом году еще не будет никаких гамма-наблюдений. Но эти последние шаги подготовили почву для строительства обсерватории, которая может открыть новые горизонты в астрофизике высоких энергий.