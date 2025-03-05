Як це буде

Майбутній телескоп, який складатиметься з багатьох окремих частин, називатиметься Cherenkov Telescope Array Observatory або скорочено CTAO. Це можна перекласти приблизно як "Телескопний масив Черенкова", що відсилає нас до радянського вченого Павла Черенкова, який відкрив особливе випромінювання електромагнітних хвиль, яке згодом назвали на честь нього. Європейська комісія дала дозвіл на будівництво під керівництвом Консорціуму європейської дослідницької інфраструктури (ERIC). Крім того, ERIC дала дозвіл Японії стати стратегічним партнером обсерваторії, а також визнала Сполучені Штати, Бразилію та Австралію третіми сторонами, підготувавши ґрунт для втілення телескопа в реальність, повідомляє 24 Канал з посиланням на ESO.

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Гамма-промені є найбільш енергійними хвилями в електромагнітному спектрі. Вони виробляються деякими з найенергійніших об'єктів у Всесвіті, включаючи чорні діри, нейтронні зорі та наднові, а також звичайними грозами тут, на Землі.

За останнє десятиліття люди виявили, що ці високоенергетичні гамма-промені присутні в багатьох типах дуже енергійних астрономічних явищ, але ми мало що знаємо про те, звідки вони беруться,

– сказав Дейв Кіда, астроном з Університету штату Юта і представник CTAO.

Найяскравіший гамма-сплеск усіх часів був помічений у жовтні 2022 року. Подія, що, за розрахунками, відбувається 1 раз на 10 000 років, продемонструвала надзвичайну поширеність гамма-променів у нашому Всесвіті та поставила ще більше запитань щодо потужних об'єктів, які випромінюють гамма-промені у космос.

CTAO складатиметься з двох масивів телескопів, один з яких буде на іспанському острові Ла Пальма, а інший – в Паранальській обсерваторії ESO. Але представники ESO наразі занепокоєні тим, що чисте небо над Параналом – одне з найчистіших на Землі – перебуває під загрозою через запропонований промисловий проєкт поблизу цього місця, який може зменшити надзвичайно темне середовище, що допомагає обсерваторії бачити глибоко в космосі.



Це зображення ілюструє всі три класи телескопів, запланованих для південної півкулі / Університет Юти/Gabriel Pérez Diaz (IAC)/Marc-André Besel (CTAO)/ESO/ N. Risinger

Атмосфера Землі не дає гамма-променям досягти поверхні планети, але промені, взаємодіючи з атмосферою, утворюють високоенергетичні частинки. Саме тому вченим необхідно мати чисте середовище, щоб за всім цим спостерігати.

"Ці частинки рухаються швидше, ніж світло рухається в повітрі. У результаті вони випромінюють спалах моторошного синього черенковського випромінювання – подібно до звукового буму, створюваного літаком, що перевищує швидкість звуку. Дзеркала і високошвидкісні камери CTAO будуть фіксувати ці короткочасні спалахи й точно визначати їхній напрямок. Це дозволить простежити кожен гамма-промінь до його космічного джерела, що дасть змогу астрономам розгадати деякі з найзагадковіших таємниць в астрофізиці", – йдеться в пресрелізі ESO.

Загалом до складу CTAO увійдуть 64 телескопи по всьому світу – 13 у Північній півкулі та 51 у Південній. Дані обсерваторії будуть у відкритому доступі, як і її аналітичне програмне забезпечення, що допоможе астрономічній спільноті аналізувати спостереження телескопів для нових відкриттів про космос.

Очікується, що перші телескопи CTAO будуть запущені на початку 2026 року, тому цього року ще не буде жодних гамма-спостережень. Але ці останні кроки підготували ґрунт для будівництва обсерваторії, яка може відкрити нові горизонти в астрофізиці високих енергій.