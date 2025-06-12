Google неожиданно обновил Snapseed, одно из самых популярных приложений для редактирования фото

После нескольких лет почти полной тишины Google выпустил масштабное обновление Snapseed, но сделал это... для iOS, а не Android. Версия 3.0 принесла полностью новый интерфейс, переработанную навигацию, новые инструменты и фильтры. Рассказываем, что нового в одном из лучших приложений для редактирования фотографий.

Полностью новый Snapseed

Google вернулся к активному развитию Snapseed, выпустив обновление 3.0 для устройств на iOS. Этот шаг стал неожиданным, учитывая длительное отсутствие существенных изменений: последнее заметное обновление для iOS датировалось 2021 годом, а незначительные технические обновления в 2023 и 2024 годах не привлекали внимания, сообщает 24 Канал со ссылкой на 9to5google.

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Свежая версия Snapseed предлагает полностью обновленный интерфейс для iPhone и iPad.

Все отредактированные изображения теперь отображаются в виде сетки, а навигация реализована в виде трех вкладок: "Вид", "Избранное" (новая функция) и "Инструменты".

Раздел "Избранное" позволяет сохранять самые употребляемые инструменты для быстрого доступа.

Кнопка экспорта фото переместилась в правый верхний угол, а для начала редактирования следует нажать круглую плавающую кнопку внизу экрана.

Пользователи могут изменять параметры редактирования свайпами влево и вправо, как и раньше, но теперь во многих инструментах появился новый дугообразный контроллер для точной настройки.

Новый интерфейс Snapseed / Фото Google

Snapseed 3.0 сохранил все старые функции и фильтры для редактирования изображений, а также добавил новые – например, фильтры, стилизованные под пленку.

Среди доступных функций – инструменты для коррекции (цвета, баланс белого, тональность, кривые), ретуширования (выборочное редактирование, портрет, обрезка, перспектива), стилизации (HDR, ретролюкс, винтаж, драма, черно-белый и т.д.), а также творческие инструменты вроде двойной экспозиции, добавления текста и рамок.

Вместе с обновлением программа получила и новый логотип с более современным видом. Компания несколько изменила цвета, а также убрала серый квадрат, который всегда прятался за листком.



Новый логотип Snapseed (справа) / Скриншот 24 Канала/Фото Google

Неизменным осталось главное – Snapseed и в дальнейшем является полностью бесплатным приложением без всякой рекламы.

Сейчас обновление доступно только для iOS-устройств. Появится ли версия 3.0 для Android – пока неизвестно. В описании обновления Google отметил, что дальше будет больше.