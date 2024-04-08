Солнечное затмение 2024: смотрите в прямом эфире вместе с нами

Сегодня, 8 апреля, произойдет полное солнечное затмение. Его можно будет наблюдать над Северной Америкой от Мексики, в 15 штатах США и вплоть до Канады. Для зрителей, которые окажутся в зоне полного затмения, Луна полностью закроет Солнце, затмевая небо и открывая скрытую внешнюю атмосферу нашего светила.

Жители Украины, к сожалению, не смогут увидеть это впечатляющее космическое явление. Именно поэтому 24 Канал делится прямой трансляцией от NASA, которое будет транслировать событие в прямом эфире.

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Прямая трансляция начнется в 20:00 по киевскому времени.

Собственную трансляцию также проведет портал timeanddate.

Несколько интересных фактов о затмении

Каждый штат США будет наблюдать сегодня по крайней мере частичное солнечное затмение.

Полное солнечное затмение происходит, когда Луна проходит непосредственно между Солнцем и Землей, отбрасывая тень на нашу планету.

Солнечное затмение продлится 4 минуты 28 секунд и станет самым длинным затмением на суше со времен полного солнечного затмения 11 июля 2010 года на острове Пасхи/Рапа Нуи.

Затмение пройдет путь длиной около 16 000 километров.

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