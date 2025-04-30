Детали

По словам генерального директора Сэма Альтмана, обновление, призванное сделать чат-бота "умнее и с более выразительной личностью", вышло из-под контроля: ChatGPT начал демонстрировать чрезмерную вежливость, подхалимство и неестественно милый тон, который больше раздражал, чем помогал, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Verge.

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Отзыв обновлений начался еще в понедельник вечером. По словам Альтмана, на данный момент оно уже полностью отменено для бесплатных пользователей, а для платных исчезнет в ближайшее время.

Мы работаем над дополнительными исправлениями для моделирования личности и поделимся большим количеством информации в ближайшие дни,

– сказал основатель и директор компании.

Реакция на это неудачное обновление была мгновенной. Уже через считанные минуты после объявления об улучшении личности бота, появились жалобы на чрезмерную "сладость" и "токсичную позитивность". Один из пользователей в соцсети X заявил, что ChatGPT стал "очень подхалимским", на что Альтман публично согласился и пообещал исправления.

Журналисты сравнили последнее обновление GPT-4o, а точнее его стиль общения, с книжной героиней Полианной – всегда излишне позитивной, даже когда ситуация этого не требует. Это спровоцировало волну недовольства, особенно среди тех, кто использует инструмент для серьезной аналитической или творческой работы. Пользователи отмечали, что даже обычные запросы сопровождались комплиментами или навязчивой вежливостью.

Журналисты издания Futurism протестировали новый ChatGPT, задав ему вопросы, выходящие за рамки стандартного сценария. Например, на вопрос "Является ли Сэм Альтман подхалимом?", бот сначала заявил, что не имеет доказательств для этого утверждения, а потом начал хвалить своего создателя, называя его "стратегическим лидером, который бросает вызов нормам". На аналогичный вопрос о журналистке бот ответил так же – осторожно и со шквалом комплиментов.

По словам Альтмана, хотя в новом стиле были и положительные черты, команда OpenAI соглашается с пользователями и сделает бота не таким раздражающим.

OpenAI пока не дала официального комментария относительно окончательного плана изменений.