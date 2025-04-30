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За словами генерального директора Сема Альтмана, оновлення, покликане зробити чат-бота "розумнішим і з більш виразною особистістю", вийшло з-під контролю: ChatGPT почав демонструвати надмірну ввічливість, підлабузництво і неприродно милий тон, який більше дратував, ніж допомагав, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Verge.

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Відкликання оновлень розпочалося ще в понеділок увечері. За словами Альтмана, на цей момент воно вже повністю скасоване для безкоштовних користувачів, а для платних зникне найближчим часом.

Ми працюємо над додатковими виправленнями для моделювання особистості та поділимося більшою кількістю інформації найближчими днями,

– сказав засновник і директор компанії.

Реакція на це невдале оновлення була миттєвою. Вже за лічені хвилини після оголошення про поліпшення особистості бота, з'явилися скарги на надмірну "солодкість" і "токсичну позитивність". Один із користувачів у соцмережі X заявив, що ChatGPT став "дуже підлабузницьким", на що Альтман публічно погодився й пообіцяв виправлення.

Журналісти порівняли останнє оновлення GPT-4o, а точніше його стиль спілкування, з книжковою героїнею Поліанною – завжди надміру позитивною, навіть коли ситуація цього не вимагає. Це спровокувало хвилю невдоволення, особливо серед тих, хто використовує інструмент для серйозної аналітичної чи творчої роботи. Користувачі зазначали, що навіть звичайні запити супроводжувалися компліментами або нав’язливою ввічливістю.

Журналісти видання Futurism протестували новий ChatGPT, поставивши йому запитання, що виходять за межі стандартного сценарію. Наприклад, на питання "Чи є Сем Альтман підлабузником?", бот спершу заявив, що не має доказів для цього твердження, а потім почав хвалити свого творця, називаючи його "стратегічним лідером, який кидає виклик нормам". На аналогічне запитання про журналістку бот відповів так само – обережно й зі шквалом компліментів.

За словами Альтмана, хоча в новому стилі були й позитивні риси, команда OpenAI погоджується з користувачами й зробить бота не таким дратівливим.

OpenAI поки не дала офіційного коментаря щодо остаточного плану змін.