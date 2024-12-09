Искусственный интеллект OpenAI будет управлять боевыми дронами

Мы уже некоторое время знаем, что OpenAI отказалась от своего собственного обещания не сотрудничать с правительством и армией для, например, создания оружия. Не так давно компания подтвердила свой контракт с Пентагоном, позволив военным пользоваться ChatGPT. Теперь она подалась в разработку дронов-убийц.

Как это будет

Новый контракт OpenAI подписала с оборонной компанией Anduril, основанной в 2017 году. Название производителя происходит от меча, который фигурировал во "Властелине колец". Его соучредителем является Палмер Лаки, известный по стартапу в сфере виртуальной реальности Oculus VR, который он в какой-то момент продал Facebook, сообщает 24 Канал со ссылкой на Wired.

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Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман в своем заявлении о новом партнерстве упомянул о важности беспилотников для современного мира, который встал перед вопросом выживания демократии:

OpenAI создает ИИ, чтобы принести пользу как можно большему количеству людей, и поддерживает усилия США, направленные на то, чтобы эта технология защищала демократические ценности. Наше партнерство с Anduril поможет гарантировать, что технология OpenAI защитит военнослужащих США, а также поможет сообществу национальной безопасности понять и ответственно использовать эту технологию, чтобы обеспечить безопасность и свободу наших граждан,

– говорит Альтман.

В свою очередь, Брайан Шимпф, соучредитель и генеральный директор Anduril, отметил, что модели искусственного интеллекта GPT помогут компании усовершенствовать свои системы противовоздушной обороны, сделав боевые беспилотники, которые компания уже испытала в Украине, более умными и быстрыми.

Шимпф говорит, что новые решения позволят военным и разведчикам принимать более быстрые и точные решения в ситуациях высокого давления.



Дрон Fury все еще находится на ранней стадии разработки. Его создают вместе с оборонной компанией General Atomics. Именно он должен стать первым БПЛА, который получит интеграцию с искусственным интеллектом от OpenAI / Фото Министерство обороны США

Политика резко меняется

В интервью Wired бывший сотрудник OpenAI, пожелавший остаться анонимным, сказал практически то же самое: модели искусственного интеллекта компании OpenAI помогут Anduril "быстрее и точнее оценивать угрозы от беспилотников, предоставляя операторам информацию, необходимую для принятия лучших решений, оставаясь при этом вне опасности".

До этого OpenAI запрещала любое использование своих моделей в "военных целях" или для "разработки оружия". Однако после того, как в январе различные СМИ сообщили, что эта политика была отменена, компания объявила в Давосе, что будет предоставлять Пентагону инструменты кибербезопасности. Этот момент, как писали тогда журналисты, несколько обеспокоил сотрудников фирмы, но не привел к открытому протесту, как это было, например, с работниками Google, которые ранее требовали прекратить сотрудничество с Израилем.

На то время компания говорила, что партнерство с Пентагоном соответствует ее внутренней политике предоставления услуг и оно "не предусматривает использование технологий для разработки систем, предназначенных для нанесения вреда другим". В этот раз таких комментариев уже нет, поскольку понятно, что после интеграции ИИ в технологии Anduril, дроны будут полностью вовлечены в военное дело.