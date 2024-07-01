Neuralink отменила вторую операцию по имплантации чипа в мозг из-за страха за здоровье пациента
Источник:Bloomberg
Компания Илона Маска, Neuralink, которая занимается разработкой интерфейсов "мозг-компьютер", отменила запланированную операцию по имплантации чипа в мозг для второго пациента из-за его проблем со здоровьем. Операцию должны были провести еще в прошлый понедельник, но состояние пациента было признано непригодным для проведения процедуры.
Генеральный директор Неврологического института Барроу Майкл Лоутон подтвердил отмену операции в телефонном интервью изданию. По его словам, у пациента были проблемы со здоровьем, которые сделали операцию невозможной в запланированное время.
А тем временем Первый пациент Neuralink рассказал Джо Рогану о возможностях и безопасности мозгового чипа
Ожидается, что следующего кандидата на участие в программе клинических испытаний Neuralink прооперируют в июле в больнице Барроу.
Выбор правильного пациента для такого исследования очень важен. Все, кто принимает в нем участие, как клинически, так и хирургически, обязаны провести процедуру должным образом,
– подчеркнул Лоутон.
Что известно о пациенте Neuralink
Пациент, операцию которого отменили, страдает боковым амиотрофическим склерозом (БАС), также известный как болезнь Лу Герига. БАС – неизлечимое заболевание, которое вызывает дегенерацию нервных клеток спинного и головного мозга, что в итоге приводит к полному параличу мышц.
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Утвержденная программа клинических испытаний Neuralink предусматривает проведение операций трем пациентам, а предварительная фаза планируется завершить в 2026 году. Первый пациент, Ноланд Арбо, сообщил, что имплантат значительно улучшил качество его жизни.