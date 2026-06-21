Почему вам не стоит покупать смартфон с 8 гигабайтами оперативной памяти в 2026 году

Раньше 8 гигабайт оперативной памяти считались золотым стандартом для любого современного устройства. Однако стремительное развитие технологий превратило этот объем в критический минимум, который может помешать использованию самых интересных функций ближайшего будущего.

Почему старые стандарты больше не работают?

До недавнего времени покупка смартфона с 8 гигабайтами оперативной памяти казалась абсолютно безопасным и рациональным решением. Этого объема вполне хватало для многозадачности, плавного интерфейса и даже тяжелых мобильных игр. Однако в 2026 году ситуация кардинально изменилась. 24 Канал разбирался, можно ли сегодня комфортно пользоваться таким смартфоном.

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Главным фактором, превратившим недавних флагманов в аутсайдеров, стало стремительное развитие искусственного интеллекта, работающего непосредственно на устройстве. Сегодня индустрия отходит от облачных вычислений в пользу локальных моделей, что требует колоссальных аппаратных ресурсов.

Такая трансформация имеет свои преимущества: высокая скорость обработки данных, улучшенная конфиденциальность и возможность работать без подключения к интернету. Например, инструменты от Google, такие как Magic Compose или Call Notes, работают мгновенно именно благодаря тому, что их алгоритмы загружены непосредственно в оперативную память телефона.

Если раньше пользователь ждал, пока запрос дойдет до удаленного сервера и вернется обратно, то теперь локальные модели начинают обработку немедленно. Это делает взаимодействие с гаджетом бесшовным, но в то же время создает огромную нагрузку на "железо".

Почему ИИ так требователен к памяти?

Проблема заключается в архитектуре локальных моделей искусственного интеллекта. Чтобы они оставались постоянно в работе и отвечали на запросы за доли секунды, их нужно постоянно держать загруженными в оперативной памяти. Вы не можете позволить себе ждать 5–10 секунд, пока большая модель весом в 4–5 гигабайт загрузится из постоянного хранилища.

Для сравнения, новые версии Gemini Nano 4 имеют варианты E2B и E4B, которые занимают 4,2 и 5,9 гигабайта соответственно. Если ваш телефон имеет всего 8 гигабайт памяти, то после загрузки такой модели для всех остальных программ, игр и самой системы останется слишком мало места.

Разработчики Gemini Intelligence уже официально установили 12 гигабайт оперативной памяти в качестве минимального требования для полноценной работы своих инструментов, тогда как прошлогодние топовые Pixel имеют 16 гигабайт памяти.

Это автоматически исключило из списка поддерживаемых устройств многие модели прошлых лет, которые имели 8 гигабайт или меньше. Даже Google Go, предназначенный для бюджетных смартфонов, требует как минимум 2 гигабайта оперативной памяти, хотя такие самые дешевые устройства часто имеют всего 4 гигабайта в общей сложности.

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Новые правила игры от Apple и Google

Ситуация на рынке устройств Apple выглядит не менее суровой. Компания, которая долгое время экономила на объемах памяти, с выходом iOS 27 также подняла планку до 12 гигабайт для своих инструментов Apple Intelligence. Это решение фактически разорвало многолетнюю традицию длительной поддержки старых моделей. Теперь только владельцы iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max и iPhone Air могут полноценно пользоваться новыми возможностями Siri и усовершенствованными функциями диктовки.

Несмотря на то, что для обычных задач 8 гигабайт все еще достаточно, игнорировать прогресс не получится. Производители уже начали адаптироваться к новым реалиям: популярные модели вроде Galaxy S26, S26 Plus и Z Flip 7 теперь поставляются с 12 гигабайтами памяти по умолчанию. В топовом сегменте все чаще встречаются флагманы с 16 гигабайтами RAM. Это не просто маркетинговый ход, а необходимость для тех, кто планирует использовать свой смартфон в течение следующих 3–5 лет.

Прощайте, 8 гигабайт

В конце концов, выбор смартфона с 8 гигабайтами в 2026 году означает добровольный отказ от главных технологических инноваций десятилетия. Даже если вы не планируете ежедневно взаимодействовать с нейросетями, дефицит памяти может дать о себе знать в виде общего замедления работы системы, поскольку разработчики программного обеспечения все больше ориентируются на новые, более высокие стандарты оборудования.