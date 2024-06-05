Опрос показал, чего больше всего хотят пользователи от следующих версий Android

В Android уже давно не было больших изменений, а все анонсы, которые мы видели в тестовых версиях следующего поколения операционной системы, не могут похвастаться революционностью. Издание, ориентирующееся на программное обеспечение от Google, провело опрос среди тысяч своих пользователей, чтобы узнать, чего те больше всего хотят.

В опросе приняли участие 6 804 человека. Конечно, это далеко не все пользователи ОС Android, учитывая, что таких по всему миру несколько миллиардов, однако результаты все равно демонстрируют ожидания и пожелания, которые, вероятно, похожи для большинства.

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Результаты

Самым популярным вариантом является доработка программного обеспечения . За это проголосовало 1 522 человека или 22,33% от всех опрошенных. По поводу этого пункта мало что можно сказать, ведь сегодня программное обеспечение Google не назовешь непутевым или забагованным. Однако, вероятно, пользователям все еще не хватает стабильности в некоторых аспектах.

. За это проголосовало 1 522 человека или 22,33% от всех опрошенных. По поводу этого пункта мало что можно сказать, ведь сегодня программное обеспечение Google не назовешь непутевым или забагованным. Однако, вероятно, пользователям все еще не хватает стабильности в некоторых аспектах. Большее количество функций – это то, чего также хочет много пользователей, а именно 1 343 человека, что составляет 19,71%. Здесь, стоит отметить, есть где разгуляться: кто-то мечтает о том, чтобы Google перебрала себе расхваленный Режим Фокусировки с iOS, кому-то не хватает фишек OneUI от Samsung. Последнее вполне может появиться, ведь обе компании давно и тесно сотрудничают, обмениваясь идеями. То, что появляется у одной, потом часто переходит в продукты другой. Мы видели это неоднократно. Поэтому некоторые пользователи указали, что хотели бы видеть Составные виджеты (когда несколько отдельных виджетов могут содержаться в одном блоке для виджета), приложения в режиме окна, виджеты заблокированного экрана, папки в разделе всех программ и возможность их там передвигать и прочее.

– это то, чего также хочет много пользователей, а именно 1 343 человека, что составляет 19,71%. Здесь, стоит отметить, есть где разгуляться: кто-то мечтает о том, чтобы Google перебрала себе расхваленный Режим Фокусировки с iOS, кому-то не хватает фишек OneUI от Samsung. Последнее вполне может появиться, ведь обе компании давно и тесно сотрудничают, обмениваясь идеями. То, что появляется у одной, потом часто переходит в продукты другой. Мы видели это неоднократно. Поэтому некоторые пользователи указали, что хотели бы видеть Составные виджеты (когда несколько отдельных виджетов могут содержаться в одном блоке для виджета), приложения в режиме окна, виджеты заблокированного экрана, папки в разделе всех программ и возможность их там передвигать и прочее. Расширенные возможности кастомизации оказались на третьем месте. 1214 голосов или 17,81% людей хотят иметь немного больше контроля над тем, как выглядит и работает ОС. Это связано с жалобами на то, как Pixel и некоторые другие устройства на Android с новыми переключателями быстрых настроек должны быть устроены. Это одно из самых противоречивых изменений интерфейса, добавленных в рамках Material You. Кроме того, многие давно хотят возможности свободно менять иконки программ, свободно управлять каждым отдельным элементом, а не в целом, и прочее.

оказались на третьем месте. 1214 голосов или 17,81% людей хотят иметь немного больше контроля над тем, как выглядит и работает ОС. Это связано с жалобами на то, как Pixel и некоторые другие устройства на Android с новыми переключателями быстрых настроек должны быть устроены. Это одно из самых противоречивых изменений интерфейса, добавленных в рамках Material You. Кроме того, многие давно хотят возможности свободно менять иконки программ, свободно управлять каждым отдельным элементом, а не в целом, и прочее. Изменение интерфейса – на четвертом месте (13.85%). Судя по всему, многих не устраивает нынешний вид Material You, который предлагает компания, хотя он и выглядит современно, свежо и достаточно удобен для пользования.

– на четвертом месте (13.85%). Судя по всему, многих не устраивает нынешний вид Material You, который предлагает компания, хотя он и выглядит современно, свежо и достаточно удобен для пользования. 10% пользователей хотели бы возвращения старых функций , которые были по тем или иным причинам удалены из операционной системы. На самом деле есть не так уж и много старых функций, которые не были обновлены или модернизированы за последние несколько лет. Но, как видим, некоторые, вероятно, скучают по кастомным шрифтам.

, которые были по тем или иным причинам удалены из операционной системы. На самом деле есть не так уж и много старых функций, которые не были обновлены или модернизированы за последние несколько лет. Но, как видим, некоторые, вероятно, скучают по кастомным шрифтам. 8,89% пользователей с нетерпением ждут полноценной и прочной интеграцию искусственного интеллекта . До сих пор мы видели лишь несколько отдельных функций, например генерирование обоев. Google точно планирует сделать больше со своим ИИ Gemini.

. До сих пор мы видели лишь несколько отдельных функций, например генерирование обоев. Google точно планирует сделать больше со своим ИИ Gemini. Лучшие возможности доступа набрали 217 голосов. Это означает, что некоторым не хватает лучших функций для людей с ограниченными возможностями. Насколько известно, компания также над этим работает.

Напомним, Google уже выпустила несколько тестовых версий следующего Android 15, а полноценная версия выйдет осенью вместе со смартфонами Pixel.