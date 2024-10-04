Четыре устойчивых мифа о даркнете, в которые люди упорно продолжают верить

Даркнет, или темная паутина, окутан атмосферой таинственности. Его часто изображают как беззаконное царство преступной деятельности и многие предубеждения, связанные с ним, являются обманчивыми и безосновательными. Попробуем разобраться на примере самых распространенных заблуждений, что же это на самом деле за место.

Ниже редакция Техно 24 разберет четыре мифа о темном уголке всемирной сети, которые продолжают существовать до сих пор несмотря на то, что они имеют крайне мало общего с реальным положением вещей.

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Пользоваться даркнетом незаконно

Вопреки распространенному мнению, использование даркнета не является незаконным по своей сути. Хотя в новостях или фильмах темная паутина часто ассоциируется с преступлениями, такими как торговля запрещенными веществами или вещами, сама платформа возникла в результате законного правительственного проекта США.

В 1990-х годах Военно-морская исследовательская лаборатория США разработала технологию "луковой маршрутизации", направленную на повышение безопасности интернет-коммуникаций.

Впоследствии эта технология превратилась в Tor – программное обеспечение, которое широко используется для доступа к так называемой темной сети.

Хотя Tor позволяет пользователям осуществлять анонимный просмотр, не вся деятельность в "темной паутине" является преступной.

На самом деле многие активисты и журналисты используют его, чтобы избежать правительственной цензуры или защитить свою приватность.

Крупные организации, такие как Facebook и ProPublica, даже имеют официальные веб-сайты в даркнете, чтобы обеспечить глобальный доступ в регионах с ограничительными мерами.

В даркнете легко найти товары черного рынка

Многие ассоциируют темную паутину с черными рынками, особенно из-за печально известного "Шелкового пути" – рынок, который действовал до 2013 года. Однако представление о том, что нелегальные товары можно найти на каждом шагу, является обманчивым.

Ориентироваться в даркнете не так просто, как наткнуться на контрабанду. Продавцы часто проверяют потенциальных покупателей, чтобы избежать встречи с правоохранителями, что затрудняет доступ к нелегальным товарам для случайных пользователей.

Несмотря на свою репутацию, темная сеть также является домом для многих законных видов деятельности.

Журналисты, например, используют его для обмена конфиденциальными файлами с обличителями.

Благодаря даркнету можно прямо связаться с ЦРУ.

Также таким образом можно получить доступ к академическим работам, которые бывают закрыты для доступа в обычной сети.

Одним из ярких примеров является разоблачение "Панамского архива", который раскрыл широкомасштабную финансовую коррупцию с помощью файлов, которыми обменивались в даркнете.

Доступ к даркнету является сложным

Еще одним распространенным мифом является то, что доступ к "темной сети" является сложным и требует высоких технических навыков. На самом деле доступ относительно прост.

Все, что вам нужно сделать, это скачать программу. Лучшие сети анонимности используют различные программы для доступа:

Tor : доступ через Tor Browser.

: доступ через Tor Browser. Invisible Internet Project (I2P): доступ через полнофункциональный I2P-клиент.

(I2P): доступ через полнофункциональный I2P-клиент. Hyphanet (ранее Freenet): доступ через одноранговый клиент Hyphanet.

После подключения пользователи могут начать исследовать скрытые веб-сайты, хотя это требует активного поиска, поскольку эти сайты не появляются в обычных результатах поисковой системы. Вопреки распространенному мнению, не нужно быть элитным хакером, чтобы попасть в даркнет – достаточно лишь нескольких кликов на компьютере.

Хакеры постоянно охотятся за пользователями даркнета

Многие люди опасаются, что простой вход в "темную сеть" сразу подвергает их непосредственному риску стать мишенью для хакеров. Хотя, безусловно, существуют фишинговые аферы и злоумышленники, пользователи, которые принимают меры предосторожности, например, используют VPN и избегают подозрительных ссылок, могут значительно снизить свои риски.

На самом деле сама цель темного интернета заключается в том, чтобы усложнить наблюдение за пользователями. Благодаря своей децентрализованной и анонимной природе, темная сеть обеспечивает среду, в которой информация свободно распространяется.

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Хотя в даркнете действительно может осуществляться незаконная деятельность, он также служит платформой для свободного обмена мнениями и нишевых сообществ, что уходит корнями во времена зарождения Интернета до того, как корпоративное влияние приобрело значительные масштабы.