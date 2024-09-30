Вот восемь вещей от Техно 24, которых следует избегать на рабочем устройстве, чтобы сохранить личную и профессиональную безопасность,

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Вход в личные социальные сети

Проверка личных аккаунтов в социальных сетях, таких как Facebook или Twitter, на рабочем компьютере может показаться безвредной, но это потенциально может разоблачить ваше пользование ими перед работодателем.

Войдя в систему, легко загрузиться в уведомлениях, и не успеете оглянуться, как ваша производительность может снизиться. Чтобы избежать лишних отвлечений, ограничьте просмотр личных социальных сетей телефоном или личными устройствами.

Сохранение паролей в браузере

Хранение паролей в браузере может быть удобным, но рискованным. Браузеры, как правило, не предлагают самый высокий уровень безопасности, что делает сохраненные пароли уязвимыми для хакеров или любого, кто имеет физический доступ к вашему компьютеру.

Чтобы лучше защитить свои учетные данные, используйте специальный менеджер паролей с функциями шифрования. Это гарантирует безопасность ваших паролей, даже если ваше устройство будет взломано.

Хранение личных файлов

Хранение личных файлов на рабочем компьютере может показаться практичным, но это не лучшая идея. Ваш работодатель может иметь доступ к этим файлам, и в случае нарушения безопасности они могут быть раскрыты.

Кроме того, хранение личных файлов на рабочем компьютере размывает границы между работой и личной жизнью, что может привести к отвлечению. Используйте облачное хранилище или внешний диск, чтобы хранить личные документы отдельно и безопасно.

Общение с друзьями и семьей

Хотя отправлять быстрые сообщения друзьям или семье в рабочее время очень соблазнительно, использование рабочего компьютера для личных чатов может привести к проблемам с конфиденциальностью.

Компании часто контролируют использование интернета, и личное общение на таких платформах, как Gmail или WhatsApp, может быть не таким частным, как вы думаете. Лучше избегать смешивания личных разговоров с рабочим устройством и сохранять профессионализм.

Покупки в Интернете

Просмотр веб-страниц или покупки в Интернете в рабочее время могут показаться безобидным перерывом, но ввод личной платежной информации на рабочем компьютере создает риски.

Если ваша компания отслеживает веб-трафик или если устройство скомпрометировано, ваши финансовые данные могут быть разоблачены. Приберегите покупки для личных устройств, чтобы защитить свои платежные данные.

Оставлять компьютер включенным

Если вы оставляете свой рабочий компьютер незаблокированным, даже на короткое время, это создает возможность для других получить доступ к конфиденциальной информации. Нужно всего несколько минут, чтобы кто-то злонамеренно воспользовался вашим устройством или получил доступ к частным файлам.

Возьмите себе за привычку блокировать компьютер каждый раз, когда отлучаетесь, чтобы обеспечить его безопасность.

Использование общественного Wi-Fi

Общественные сети Wi-Fi, хоть и удобные, но часто незащищенные, и ваши рабочие данные могут попасть в руки хакеров. Если вам нужно работать в общественном месте, например, в кафе или аэропорту, используйте VPN, чтобы защитить свои данные и установить безопасное соединение.

Избегайте подключения к публичным сетям без защиты, чтобы сохранить корпоративную и личную информацию в безопасности.

Поиск работы

Это может показаться очевидным, но искать новую работу на компьютере вашего текущего работодателя – плохая идея. Работодатели могут отслеживать веб-трафик, и всегда есть риск, что кто-то увидит доски объявлений о вакансиях или приложения, оставленные открытыми на вашем экране. Чтобы сохранить профессионализм и избежать потенциальных неудобств на работе, ищите работу только на своих персональных устройствах.

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Следуя этим рекомендациям и четко разграничивая рабочие и личные задачи, вы сможете обеспечить безопасность своего рабочего компьютера и сохранить профессиональную репутацию.