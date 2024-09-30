Ось вісім речей від Техно 24, яких слід уникати на робочому пристрої, щоб зберегти особисту та професійну безпеку,

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Вхід до особистих соціальних мереж

Перевірка особистих акаунтів у соціальних мережах, таких як Facebook або Twitter, на робочому комп'ютері може здатися нешкідливою, але це потенційно може викрити ваше користування ними перед роботодавцем.

Увійшовши в систему, легко загрузнути в сповіщеннях, і не встигнете озирнутися, як ваша продуктивність може знизитися. Щоб уникнути зайвих відволікань, обмежте перегляд особистих соціальних мереж телефоном або особистими пристроями.

Збереження паролів у браузері

Зберігання паролів у браузері може бути зручним, але ризикованим. Браузери, як правило, не пропонують найвищий рівень безпеки, що робить збережені паролі вразливими для хакерів або будь-кого, хто має фізичний доступ до вашого комп'ютера.

Щоб краще захистити свої облікові дані, використовуйте спеціальний менеджер паролів з функціями шифрування. Це гарантує безпеку ваших паролів, навіть якщо ваш пристрій буде зламано.

Зберігання особистих файлів

Зберігання особистих файлів на робочому комп'ютері може здатися практичним, але це не найкраща ідея. Ваш роботодавець може мати доступ до цих файлів, і в разі порушення безпеки вони можуть бути розкриті.

Крім того, зберігання особистих файлів на робочому комп'ютері розмиває межі між роботою та особистим життям, що може призвести до відволікання. Використовуйте хмарне сховище або зовнішній диск, щоб зберігати особисті документи окремо та безпечно.

Спілкування з друзями та родиною

Хоча надсилати швидкі повідомлення друзям чи родині в робочий час дуже спокусливо, використання робочого комп'ютера для особистих чатів може призвести до проблем з конфіденційністю.

Компанії часто контролюють використання інтернету, і особисте спілкування на таких платформах, як Gmail або WhatsApp, може бути не таким приватним, як ви думаєте. Краще уникати змішування особистих розмов з робочим пристроєм і зберігати професіоналізм.

Покупки в Інтернеті

Перегляд веб-сторінок або покупки в Інтернеті в робочий час можуть здатися нешкідливою перервою, але введення особистої платіжної інформації на робочому комп'ютері створює ризики.

Якщо ваша компанія відстежує веб-трафік або якщо пристрій скомпрометований, ваші фінансові дані можуть бути викриті. Прибережіть покупки для особистих пристроїв, щоб захистити свої платіжні дані.

Залишати комп'ютер увімкненим

Якщо ви залишаєте свій робочий комп'ютер незаблокованим, навіть на короткий час, це створює можливість для інших отримати доступ до конфіденційної інформації. Потрібно лише кілька хвилин, щоб хтось зловмисно скористався вашим пристроєм або отримав доступ до приватних файлів.

Візьміть собі за звичку блокувати комп'ютер щоразу, коли відлучаєтесь, щоб забезпечити його безпеку.

Використання громадського Wi-Fi

Громадські мережі Wi-Fi, хоч і зручні, але часто незахищені, і ваші робочі дані можуть потрапити до рук хакерів. Якщо вам потрібно працювати в громадському місці, наприклад, у кав'ярні чи аеропорту, використовуйте VPN, щоб захистити свої дані та встановити безпечне з'єднання.

Уникайте підключення до публічних мереж без захисту, щоб зберегти корпоративну та особисту інформацію в безпеці.

Пошук роботи

Це може здатися очевидним, але шукати нову роботу на комп'ютері вашого поточного роботодавця – погана ідея. Роботодавці можуть відстежувати веб-трафік, і завжди є ризик, що хтось побачить дошки оголошень про вакансії або застосунки, залишені відкритими на вашому екрані. Щоб зберегти професіоналізм і уникнути потенційних незручностей на роботі, шукайте роботу тільки на своїх персональних пристроях.

Читайте на сайті Конфіденційність в соціальних мережах: 6 порад, які вам слід врахувати в інтернеті

Дотримуючись цих рекомендацій і чітко розмежовуючи робочі та особисті завдання, ви зможете забезпечити безпеку свого робочого комп'ютера та зберегти професійну репутацію.