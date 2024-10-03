Вот шесть практических советов от Техно 24, которые могут существенно изменить ситуацию, улучшить ваше физическое самочувствие и сделать ваши вечера приятнее.

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Откажитесь от поддержки поясницы и сосредоточьтесь на активном сидении

Хотя поясничная поддержка часто рекламируется как необходимая, она имеет эффект, когда вы проводите относительно не много времени за рабочим столом. Естественный изгиб вашего позвоночника должен формироваться сильными мышцами нижней части спины, а не внешней поддержкой.



Присмотритесь к своему стулу / Фото MakeUseOf

Положение на поясничную поддержку может со временем ослабить мышцы спины, увеличивая риск травм при выполнении таких видов деятельности, как поднятие предметов.

Вместо этого старайтесь сидеть активно, регулярно меняя положение. Движение помогает предотвратить боль и перенапряжение, как рекомендуют многие физические терапевты. Другими словами, лучшая поза – это следующая поза.

Избегайте слишком долгого пребывания в статическом положении и обязательно меняйте положение сиденья, если чувствуете дискомфорт.

Используйте подставку для ног для улучшения осанки



Приобретите подставку для ног / Фото MakeUseOf

Если ваши ноги не могут комфортно касаться пола, когда вы сидите, подумайте об использовании подставки для ног. Слегка приподняв ноги, вы сможете предотвратить перенапряжение верхней части тела и снизить риск развития радикулита или других болей в теле.

Подставки для ног часто недооценивают, но они обеспечивают комфорт и стабильность, позволяя вам лучше сосредоточиться на работе.

Кроме того, некоторые подставки для ног оснащены функцией "фиджет", которая помогает сосредоточиться и не отвлекаться, не нарушая при этом осанку.

Встаньте или используйте рабочий стол на беговой дорожке



Рассмотрите вариант приобретения стоячего стола / Фото MakeUseOf

Для поощрения движения и улучшения осанки отличным вариантом являются рабочие столы с функцией "роста". Однако стояние также должно быть сбалансировано с сидением, поскольку длительное пребывание в таком положении может привести к таким проблемам, как варикозное расширение вен.

Столы с возможностью регулировки высоты позволяют вам чередовать сидячее и стоячее положение при необходимости, способствуя лучшему кровообращению и улучшению осанки в течение дня.

Для еще более активного режима можно использовать компактные беговые дорожки в режиме ходьбы. такая беговая дорожка будет держать вас в постоянном движении, помогая оставаться в форме во время работы и поддерживая вашу активность.



Беговая дорожка – отличный вариант / Фото MakeUseOf

Ходьба задействует мышцы, снижает риск варикозного расширения вен и полезна для сердца. Однако имейте в виду, что задачи, требующие мелкой моторики, могут быть сложнее на беговой дорожке поэтому ее лучше использовать во время выполнения рутинных задач, звонков и других активностей.

Попробуйте активные стулья



Активные стулья в тренде и, похоже, они полезны / Фото UncagedErgonomics

Активные стулья, которые вносят элемент нестабильности, могут стать отличной альтернативой традиционным эргономичным стульям. В отличие от обычных стульев с поясничной поддержкой, активные стулья побуждают вас задействовать мышцы кора и другие мышцы для удержания равновесия. Это едва заметное усилие приводит к улучшению осанки и более естественных движений тела.

Существуют различные типы активных стульев, включая стулья для колен, сиденья, качающиеся, и даже мячи для йоги. Эти варианты способствуют постоянному приспособлению и движению, что делает их более здоровой альтернативой для длительных сидячих сессий. Хотя активные стулья не являются идеальными для всех, они могут стать отличным компромиссом между сидением и стоянием для более динамичной рабочей среды.

Опустите монитор для правильного выравнивания шеи



Кронштейн с возможностью регулировки лучше чем подставка / Фото MakeUseOf

Распространенным заблуждением является мнение, что чем выше монитор, тем лучше осанка. Однако слишком высокое положение монитора часто вызывает перенапряжение шеи, поскольку подбородок имеет тенденцию двигаться вперед, а плечи со временем опускаются. Это может привести к значительной боли в шее.

Вместо этого расположите монитор так, чтобы верхняя часть экрана находилась на уровне ваших глаз. Такое выравнивание уменьшает напряжение и позволяет шее быть более расслабленной.

Также следует регулировать высоту монитора в соответствии с конкретными задачами, которые вы выполняете, чтобы область экрана, на которой вы больше всего сосредотачиваетесь, находилась на комфортном уровне. Для этого лучше оборудовать стол специальной стойкой, которая позволяет легкую регулировку положения монитора.

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Учтя эти советы вы можете сделать свою ежедневную рабочую рутину значительно комфортнее. Это даже поможет вам избавиться от боли в спине, шее и запястьях, которая может часто возникать во время неправильного положения тела или при долгом статическом положении.