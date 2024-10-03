Ось шість практичних порад від Техно 24, які можуть суттєво змінити ситуацію, покращити ваше фізичне самопочуття та зробити ваші вечори приємнішими.

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Відмовтеся від підтримки попереку і зосередьтеся на активному сидінні

Хоча поперекова підтримка часто рекламується як необхідна, вона має ефект, коли ви проводите відносно не багато часу за робочим столом. Природний вигин вашого хребта повинен формуватися сильними м'язами нижньої частини спини, а не зовнішньою підтримкою.



Придивіться до свого стільця / Фото MakeUseOf

Покладання на поперекову підтримку може з часом послабити м'язи спини, збільшуючи ризик травм під час виконання таких видів діяльності, як підняття предметів.

Натомість намагайтеся сидіти активно, регулярно змінюючи положення. Рух допомагає запобігти болю та перенапруженню, як рекомендують багато фізичних терапевтів. Іншими словами, найкраща поза – це наступна поза.

Уникайте надто довгого перебування в статичному положенні і обов'язково змінюйте положення сидіння, якщо відчуваєте дискомфорт.

Використовуйте підставку для ніг для покращення постави



Придбайте підставку для ніг / Фото MakeUseOf

Якщо ваші ноги не можуть комфортно торкатися підлоги, коли ви сидите, подумайте про використання підставки для ніг. Злегка піднявши ноги, ви зможете запобігти перенапруженню верхньої частини тіла і знизити ризик розвитку радикуліту або інших болів у тілі.

Підставки для ніг часто недооцінюють, але вони забезпечують комфорт і стабільність, дозволяючи вам краще зосередитися на роботі.

Крім того, деякі підставки для ніг оснащені функцією "фіджет", яка допомагає зосередитися і не відволікатися, не порушуючи при цьому поставу.

Встаньте або використовуйте робочий стіл на біговій доріжці



Розгляньте варіант придбання стоячого столу / Фото MakeUseOf

Для заохочення руху та покращення постави чудовим варіантом є робочі столи з функцією "зростання". Однак стояння також повинно бути збалансоване з сидінням, оскільки тривале перебування в такому положенні може призвести до таких проблем, як варикозне розширення вен.

Столи з можливістю регулювання висоти дозволяють вам чергувати сидяче та стояче положення за потреби, сприяючи кращому кровообігу та покращенню постави протягом дня.

Для ще більш активного режиму можна використовувати компактні бігові доріжки в режимі ходьби.Така бігова доріжка триматиме вас у постійному русі, допомагаючи залишатися у формі під час роботи та підтримуючи вашу активність.



Бігова доріжка – чудовий варіант / Фото MakeUseOf

Ходьба задіює м'язи, знижує ризик варикозного розширення вен і корисна для серця. Однак майте на увазі, що завдання, які потребують дрібної моторики, можуть бути складнішими на біговій доріжці тож її краще використовувати під час виконання рутинних задач, дзвінків та інших активностей..

Спробуйте активні стільці



Активні стільці в тренді і, схоже, вони корисні / Фото UncagedErgonomics

Активні стільці, які вносять елемент нестабільності, можуть стати чудовою альтернативою традиційним ергономічним стільцям. На відміну від звичайних стільців з поперековою підтримкою, активні стільці спонукають вас задіяти м'язи кора та інші м'язи для утримання рівноваги. Це ледь помітне зусилля призводить до покращення постави та більш природних рухів тіла.

Існують різні типи активних стільців, включаючи стільці для колін, сидіння, що хитаються, і навіть м'ячі для йоги. Ці варіанти сприяють постійному пристосуванню та руху, що робить їх більш здоровою альтернативою для тривалих сидячих сесій. Хоча активні стільці не є ідеальними для всіх, вони можуть стати чудовим компромісом між сидінням і стоянням для більш динамічного робочого середовища.

Опустіть монітор для правильного вирівнювання шиї



Кронштейн з можливістю регулювання кращий ніж підставка / Фото MakeUseOf

Поширеною помилкою є думка, що чим вище монітор, тим краще постава. Однак надто високе положення монітора часто спричиняє перенапруженню шиї, оскільки підборіддя має тенденцію рухатися вперед, а плечі з часом опускаються. Це може призвести до значного болю в шиї.

Замість цього розташуйте монітор так, щоб верхня частина екрана перебувала на рівні ваших очей. Таке вирівнювання зменшує напруження і дозволяє шиї бути більш розслабленою.

Також слід регулювати висоту монітора відповідно до конкретних завдань, які ви виконуєте, щоб область екрана, на якій ви найбільше зосереджуєтесь, перебувала на комфортному рівні. Для цього краще обладнати стіл спеціальною стійкою, яка дозволяє легке регулювання положення монітора.

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Врахувавши ці поради ви можете зробити свою щоденну робочу рутину значно комфортнішою. Це навіть допоможе вам позбутися болю в спині, шиї та запястях, який може часто виникати під час неправильного положення тіла або при довгому статичному положенні.