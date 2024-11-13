Как сделать так, чтобы ваш компьютер снова работал как новый

Если вы заметили, что ваш компьютер работает уже не так быстро, как раньше, это не значит, что так должно оставаться всегда. Существует несколько способов восстановить скорость и производительность компьютера или ноутбука: от удаления нежелательных программ до повышения настроек питания.

Со временем компьютер теряет свою первоначальную скорость, но регулярное техническое обслуживание и несколько оптимизаций могут заставить его снова работать как новый. Редакция 24 Канала собрала советы, которые помогут вам, если и не вернуть компьютер к первоначальным показателям быстродействия, то хотя бы существенно приблизить их к тем, которые были "из коробки"

Вам будет интересно Как установить Windows 11 на компьютер, который не поддерживает требования системы

Регулярно используйте инструмент для очистки диска

Во время использования компьютера временные файлы, кэшированные данные и старые системные файлы накапливаются и занимают ценное место на диске, что может замедлять работу системы. Регулярный запуск встроенного в Windows инструмента Очистка диска помогает удалять эти ненужные файлы, освобождая место и повышая производительность системы.

Ограничьте программы, что запускаются при запуске

Регулярная очистка каждые несколько месяцев может существенно помочь поддерживать ваш компьютер в лучшей форме. Кроме того, это поможет вам лучше ориентироваться в ваших файлах и не накапливать мусор.

При установке нового программного обеспечения многие программы настраиваются на автоматический запуск при запуске, потребляя системные ресурсы. Вы можете пропустить эту настройку при установке программы, которая может не быть вам нужна при включении компьютера.

Основные программы, такие как антивирусное программное обеспечение, могут запускаться автоматически, но другие второстепенные программы только увеличивают время загрузки и могут влиять на общую производительность.

Чтобы просмотреть и настроить программы запуска, откройте Диспетчер задач (Ctrl + Shift + Esc) и перейдите на вкладку Программы запуска .

(Ctrl + Shift + Esc) и перейдите на вкладку . Отключите несущественные программы, это может значительно сократить время загрузки и ускорить запуск компьютера.

Удалите ненужные программы и расширения

Нежелательные программы, в том числе предустановленные, только заполняют пространство. Они могут засорять память и потреблять системные ресурсы, что замедляет общую скорость работы компьютера.



Чистить компьютер следует регулярно / Фото which

К счастью, если какие-то конкретные программы вам не нужны, их можно легко удалить освободив место и разгрузив ресурсы системы.

Удалить эти программы можно через Панель управления или Настройки, а для тщательной очистки рекомендуем воспользоваться сторонними инструментами, такими как CCleaner.

Также полезно пересмотреть расширения браузера, поскольку устаревшие или плохо оптимизированные расширения могут замедлять его работу. Удаление ненужных расширений может повысить как скорость работы браузера, так и общую производительность ПК.

Включите план энергопотребления "Наилучшая производительность"

План энергопотребления Windows по умолчанию Сбалансированный оптимизирует как производительность, так и энергоэффективность, что подходит для общих задач. Однако для более требовательных видов деятельности, таких как игры или редактирование мультимедийных данных, переключение на план энергопотребления "Наилучшая производительность" может обеспечить более высокую скорость работы ПК.

Для этого перейдите в Настройки > Система > Питание и аккумулятор и выберите Наивысшая производительность из раскрывающегося списка Режим питания.

Хотя это может несколько увеличить потребление энергии на ноутбуках, это обеспечивает заметный прирост производительности для задач, требующих дополнительной мощности.

Регулярно выполняйте проверку на вредоносное программное обеспечение

Вирусы, шпионские и рекламные программы могут незаметно работать в фоновом режиме, потребляя ресурсы и влияя на производительность.



Не пренебрегайте использованием Windows Defender / Фото Microsoft

Регулярная проверка на вредоносное программное обеспечение с помощью программы "Безопасность Windows" или сторонних антивирусных программ имеет важное значение для выявления и удаления вредоносного программного обеспечения.

Настройте еженедельное сканирование, чтобы иметь гарантию, что ваш ПК остается безопасным и эффективным.

Обновляйте систему и драйверы

Обновления операционной системы и драйверов приносят улучшение производительности, новые функции и важные исправления.



Не забывайте об обновлении системы / Фото jasondeegan

Обновления Windows устраняют уязвимости безопасности и повышают эффективность системы, а обновления драйверов оптимизируют аппаратное обеспечение, например, графику и аудио, для бесперебойной работы.

Регулярные обновления помогают поддерживать совместимость с новейшим программным обеспечением, обеспечивая быструю и стабильную работу вашего ПК.

Подумайте о переустановке Windows, чтобы начать с чистого листа

Иногда лучшим решением является просто начать все с начала. Но должны предупредить – лучше создайте резервную копию ваших данных, поскольку после такой операции они исчезнут с диска компьютера.



Переустановка Windows решает почти любые проблемы / Фото newsbytesapp

В общем переустановка Windows устраняет устаревшие проблемы и перезагружает ваш ПК, благодаря чему он будет работать как новый. Чистая установка Windows может устранить беспорядок в программном обеспечении и другие проблемы, восстановив скорость и стабильность работы.

Обновление оперативной памяти

Одно из самых простых, но самых эффективных обновлений – это увеличение объема оперативной памяти. Больше оперативной памяти обеспечивает лучшую многозадачность, быстрее загрузки и повышает производительность ресурсоемких программ.



Больше оперативки может быть нужным решением / Фото pcgamer

Если вы заметили, что ваш компьютер не справляется с несколькими открытыми программами, увеличение объема оперативной памяти – в идеале до 16 ГБ или более – может заметно улучшить ситуацию.

Прежде чем покупать дополнительную оперативную память, проверьте технические характеристики вашего ПК, возможность расширения, замены и совместимости. А еще лучше, поручите это дело специалисту.

Смотрите также Вот как использование буфера обмена Windows повысит вашу производительность

Регулярное обслуживание, от простой очистки до периодических обновлений, поможет обеспечить эффективную работу вашего ПК в течение длительного времени. Независимо от того, удаляете ли вы старое программное обеспечение, или выбираете чистую инсталляцию Windows, эти шаги помогут восстановить и сохранить скорость работы вашего компьютера, чтобы он работал с максимальной отдачей на долгие годы.