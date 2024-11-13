З часом комп'ютер втрачає свою початкову швидкість, але регулярне технічне обслуговування та кілька оптимізацій можуть змусити його знову працювати як новий. Редакція 24 Каналу зібрала поради, які допоможуть вам, якщо і не повернути комп'ютер до початкових показників швидкодії, то хоча б суттєво наблизити їх до тих, які були "з коробки"

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Регулярно використовуйте інструмент для очищення диска

Під час використання комп'ютера тимчасові файли, кешовані дані та старі системні файли накопичуються і займають цінне місце на диску, що може сповільнювати роботу системи. Регулярний запуск вбудованого у Windows інструменту Очищення диска допомагає видаляти ці непотрібні файли, звільняючи місце та підвищуючи продуктивність системи.

Скільки це потрібно робити? Регулярне очищення кожні кілька місяців може суттєво допомогти підтримувати ваш комп'ютер у найкращій формі. Крім того, це допоможе вам краще орієнтуватися у ваших файлах та не накопичувати сміття.

Обмежте програми, що запускаються під час запуску

При встановленні нового програмного забезпечення багато програм налаштовуються на автоматичний запуск при запуску, споживаючи системні ресурси. Ви можете пропустити це налаштування під час встановлення програми, яка може не бути вам потрібною під час увімкнення комп'ютера.

Основні програми, такі як антивірусне програмне забезпечення, можуть запускатися автоматично, але інші другорядні програми лише збільшують час завантаження і можуть впливати на загальну продуктивність.

Щоб переглянути і налаштувати програми запуску, відкрийте Диспетчер завдань (Ctrl + Shift + Esc) і перейдіть на вкладку Програми запуску .

(Ctrl + Shift + Esc) і перейдіть на вкладку . Вимкніть несуттєві програми, це може значно скоротити час завантаження і пришвидшити запуск комп'ютера.

Видаліть непотрібних програми і розширення

Небажані програми, в тому числі попередньо встановлені, лише заповнюють простір. Вони можуть засмічувати пам'ять і споживати системні ресурси, що сповільнює загальну швидкість роботи комп'ютера.



Чистити комп'ютер слід регулярно / Фото which

На щастя, якщо якісь конкретні програми вам не потрібні, їх можна легко видалити звільнивши місце та розвантаживши ресурси системи.

Видалити ці програми можна через Панель керування або Налаштування, а для ретельного очищення рекомендуємо скористатися сторонніми інструментами, такими як CCleaner.

Також корисно переглянути розширення браузера, оскільки застарілі або погано оптимізовані розширення можуть сповільнювати його роботу. Видалення непотрібних розширень може підвищити як швидкість роботи браузера, так і загальну продуктивність ПК.

Увімкніть план енергоспоживання "Найкраща продуктивність"

План енергоспоживання Windows за замовчуванням Збалансований оптимізує як продуктивність, так і енергоефективність, що підходить для загальних завдань. Однак для більш вимогливих видів діяльності, таких як ігри або редагування мультимедійних даних, перемикання на план енергоспоживання "Найкраща продуктивність" може забезпечити вищу швидкість роботи ПК.

Для цього перейдіть до Налаштування > Система > Живлення та акумулятор і виберіть Найвища продуктивність зі спадного списку Режим живлення.

Хоча це може дещо збільшити споживання енергії на ноутбуках, це забезпечує помітний приріст продуктивності для завдань, що вимагають додаткової потужності.

Регулярно виконуйте перевірку на шкідливе програмне забезпечення

Віруси, шпигунські та рекламні програми можуть непомітно працювати у фоновому режимі, споживаючи ресурси і впливаючи на продуктивність.



Не нехтуйте використанням Windows Defender / Фото Microsoft

Регулярна перевірка на шкідливе програмне забезпечення за допомогою програми "Безпека Windows" або сторонніх антивірусних програм має важливе значення для виявлення та видалення шкідливого програмного забезпечення.

Налаштуйте щотижневе сканування, щоб мати гарантію, що ваш ПК залишається безпечним і ефективним.

Оновлюйте систему та драйвери

Оновлення операційної системи та драйверів приносять покращення продуктивності, нові функції та важливі виправлення.



Не забувайте про оновлення системи / Фото jasondeegan

Оновлення Windows усувають вразливості безпеки та підвищують ефективність системи, а оновлення драйверів оптимізують апаратне забезпечення, наприклад, графіку та аудіо, для безперебійної роботи.

Регулярні оновлення допомагають підтримувати сумісність із найновішим програмним забезпеченням, забезпечуючи швидку та стабільну роботу вашого ПК.

Подумайте про перевстановлення Windows, щоб почати з чистого аркуша

Іноді найкращим рішенням є просто почати все з початку. Але мусимо попередити – краще створіть резервну копію ваших даних, оскільки після такої операції вони зникнуть з диска комп'ютера.



Перевстановлення Windows вирішує майже будь-які проблеми / Фото newsbytesapp

Загалом перевстановлення Windows усуває застарілі проблеми і перезавантажує ваш ПК, завдяки чому він буде працювати як новий. Чиста інсталяція Windows може усунути безлад у програмному забезпеченні та інші проблеми, відновивши швидкість і стабільність роботи.

Оновлення оперативної пам'яті

Одне з найпростіших, але найефективніших оновлень – це збільшення обсягу оперативної пам'яті. Більше оперативної пам'яті забезпечує кращу багатозадачність, швидше завантаження та підвищує продуктивність ресурсномістких програм.



Більше оперативки може бути потрібним рішенням / Фото pcgamer

Якщо ви помітили, що ваш комп'ютер не справляється з кількома відкритими програмами, збільшення обсягу оперативної пам'яті – в ідеалі до 16 ГБ або більше – може помітно покращити ситуацію.

Важливо! Перш ніж купувати додаткову оперативну пам'ять, перевірте технічні характеристики вашого ПК, можливість розширення, заміни та сумісності. А ще краще, доручіть цю справу фахівцю.

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Регулярне обслуговування, від простого очищення до періодичних оновлень, допоможе забезпечити ефективну роботу вашого ПК протягом тривалого часу. Незалежно від того, чи видаляєте ви старе програмне забезпечення, чи вибираєте чисту інсталяцію Windows, ці кроки допоможуть відновити та зберегти швидкість роботи вашого комп'ютера, щоб він працював з максимальною віддачею на довгі роки.