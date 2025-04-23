Дуров говорит, что французские власти требовали бэкдор для доступа к сообщениям в Telegram

Основатель и генеральный директор Telegram Павел Дуров сообщил, что французские власти требовали от него бэкдор для доступа к частным сообщениям и информации пользователей. После ареста Дурова в августе прошлого года мессенджер оказался под пристальным вниманием регуляторов по всему миру.

Что известно

Согласно последнему сообщением Дурова на его личном канале, спор возник после того, как Сенат Франции принял закон, который требовал от приложений для обмена сообщениями установить бэкдор для доступа полиции к частным сообщениям. Хотя Национальная ассамблея позже отклонила этот законопроект, Дуров говорит, что префект полиции Парижа сейчас снова выступает за его принятие, сообщает 24 Канал.

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Закон, принятый французским Сенатом, направлен на борьбу с незаконным оборотом наркотиков. Однако Павел Дуров убежден, что это не поможет в борьбе с преступностью, поскольку преступники могут использовать меньшие программы для обмена сообщениями для общения и VPN для сокрытия своих настоящих данных.

Генеральный директор Telegram считает, что внедрение бэкдора для полиции является опасным, поскольку потом им могут воспользоваться хакеры и другие злоумышленники: "Технически невозможно гарантировать, что доступ к бэкдору будет иметь только полиция", – сказал он.

Вот почему, как я уже говорил ранее, Telegram скорее уйдет с рынка, чем подорвет шифрование с помощью бэкдоров и нарушит основные права человека. В отличие от некоторых наших конкурентов, мы не торгуем конфиденциальностью ради доли рынка,

– добавил Дуров.

По словам Дурова, Telegram может раскрывать IP-адреса и номера телефонов подозреваемых в совершении преступлений только при наличии соответствующего решения суда. Он также утверждает, что за свою 12-летнюю историю Telegram якобы "никогда не раскрывал ни одного байта частных сообщений".

Напомним, прокуратура Франции выдвинула Павлу Дурову обвинения в том, что он позволял преступную деятельность на своей платформе, включая призывы к насилию, сексуальное насилие над детьми, торговлю наркотиками и преступления на почве ненависти. С тех пор Telegram пообещал изменить свою политику модерации, чтобы решить проблемы, которые вызывают беспокойство.