Как подготовиться к отключению мобильной связи

Мы в значительной степени зависим от мобильной связи, а перебои в работе мобильных сетей могут создавать значительные проблемы. Ситуация с хакерской атакой на Kyivstar продемонстрировала, что украинцам необходимо быть готовыми к самым экстремальным сценариям. Как подготовиться к возможным перебоям и отсутствию мобильной связи рассказываем далее.

В этом материале Техно 24 подготовил ряд советов, которые помогут вам распознать возможные проблемы с сетью и заранее подготовиться к возможным отключениям. Это стоит знать, ведь часто именно мобильная связь является единственным шлюзом для общения.

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Причины и признаки отсутствия связи

Чтобы быть готовым, важно распознать факторы, которые могут привести к перебоям в работе мобильной сети. Это могут быть стихийные бедствия, перебои в электроснабжении, повреждения оборудования, перегрузки сети, кибератаки или проблемы с техническим обслуживанием.

Признаками перебоев могут быть следующие:

медленная или прерывистая передача данных,

сброс звонков,

недополученные SMS, или сообщения об ошибках.

Подтвердить перебои в работе сети можно посетив надежные источники информации – соцсети оператора, новостные сайты и надежные телеграмм-каналы, комментарии и обсуждения в соцсетях.

Резервные источники связи

Создание резервного плана – это второй шаг, чтобы справиться с перебоями в работе мобильной сети. Определите альтернативные каналы связи, такие как интернет, специальные приложения и sim-карты других операторов, мессенджеры и сервисы для звонков.

Однако в случае блэкаута, как это было зимой 2022 года, отсутствие электричества приводило к перебоям в сетях различных операторов, поэтому стоит позаботиться и о вполне альтернативных средствах связи.

Это может быть энергонезависимый интернет, подключить который сейчас не является проблемой. Кроме того, стоит инвестировать в павербанки и мобильные зарядные станции, которые способны обеспечить энергией роутеры и другую важную технику для работы интернета.

Поэтому в итоге лучше запастись:

запасными sim-картами других операторов,

предустановленными мессенджерами и приложениями для связи,

энергонезависимым оптическим интернетом,

альтернативными источниками питания,

автономным интернетом Starlink.

Как оставаться в курсе событий, когда нет сети

Оставаться в курсе событий очень важно во время отсутствия связи и отключения электроэнергии, поэтому следует позаботиться о том, чтобы вы имели доступ к надежному каналу информации. Конечно, лучшим таким каналом является интернет, однако следует позаботиться о доступе к радио.

Это поможет вам следить за новостями, извещениями о воздушной тревоге и региональными сообщениями, поэтому покупка хотя бы недорогого, а лучше надежного радиоприемника является обязательным шагом.

Если вы обеспечили себе доступ к интернету, позаботьтесь о том, чтобы вы следили за официальными информационными каналами в соцсетях или другими официальными источниками. Это поможет узнавать о причинах, продолжительность и последствия отключений.

Перечень полезных приложений

Лучше установить несколько приложений на смартфон для общения оффлайн. Они могут пригодиться в любой момент.

Bridgefy: Этот автономный мессенджер который работает на базе технологии Bluetooth. Он способен обеспечить связь на расстоянии до 100 метров.

Этот автономный мессенджер который работает на базе технологии Bluetooth. Он способен обеспечить связь на расстоянии до 100 метров. Briar: Как и Bridgefy, Brair еще одна бесплатная программа без проверки номера телефона для обмена сообщениями без подключения к сети. Вам просто нужно ввести свое имя, установить пароль, и вы можете отправлять текстовые сообщения без подключения к интернету или сотовой связи.

Как и Bridgefy, Brair еще одна бесплатная программа без проверки номера телефона для обмена сообщениями без подключения к сети. Вам просто нужно ввести свое имя, установить пароль, и вы можете отправлять текстовые сообщения без подключения к интернету или сотовой связи. Rumble: Бесплатное приложение с открытым исходным кодом. Rumble позиционирует себя как полностью автономное приложение для микроблогинга. После установки соединения через WiFi или Bluetooth, Rumble позволяет пользователям свободно общаться и обмениваться изображениями без использования сотовой сети.

Бесплатное приложение с открытым исходным кодом. Rumble позиционирует себя как полностью автономное приложение для микроблогинга. После установки соединения через WiFi или Bluetooth, Rumble позволяет пользователям свободно общаться и обмениваться изображениями без использования сотовой сети. Vojer: Программа позволяет общаться без доступа к интернету и отправлять зашифрованные сообщения и фото. При настройке не нужно предоставлять дополнительных разрешений кроме доступа к Wi-Fi, Bluetooth, микрофона и галереи.

Позаботьтесь о том, чтобы смартфон был заряжен

Перебои и отсутствие мобильной сети имеют последствия на работу смартфона, что проявляется в быстром истощении аккумулятора, поэтому следует оптимизировать производительность устройства. Рекомендуем перевести смартфон в режим экономии энергии и включить профиль "в самолете", который полностью выключает радиомодуль.

Также стоит уменьшить яркость экрана, а в случае с перебоями в работе сети попробовать переключиться на сети 2G или 3G в настройке мобильной сети вашего смартфона.

Подготовьте родных

Позаботившись о себе, рекомендуем также подготовить и родных. Поделитесь с ними полезными материалами и советами, которые помогут им оставаться устойчивыми. Помогите им, если они сами не смогут справиться с подготовкой, особенно это касается пожилых людей.

Убедитесь, чтобы у них был альтернативный источник связи. Подключение линии фиксированной телефонной связи будет отличной идеей. Кроме того, следует подумать и о дополнительном телефоне с другой sim-картой для связи.

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Следуя этим шагам, вы сможете повысить свою готовность и смягчить последствия перебоев в работе мобильных сетей и электроснабжения. Если вы будете готовы к таким ситуациям, как блэкауты и потеря связи, вы будете оставаться устойчивыми и морально спокойными.