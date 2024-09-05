Астероид 2024 RW1 упал на Землю в Филиппинах: падение метеора зафиксировали на видео

В среду астероид 2024 RW1 пронзил атмосферу Земли, создав ослепительный огненный шар над Филиппинами. Местные жители острова Лусон стали свидетелями, как метеор просек небо в 00:46 по местному времени. Он двигался со скоростью когда астероид, двигавшийся со скоростью 62764 километра в час и ярко вспыхнул перед тем, как распасться.

Впервые космическое тело было замечено всего за восемь часов до его вхождения в атмосферу, что сделало его девятым объектом, который удалось точно наблюдать перед столкновением с Землей. Первоначально он получил временное название CAQTDL2, но Европейское космическое агентство (ESA) переименовало его в 2024 RW1. Объект, размером около метра в диаметре, светился ярче Луны, когда мчался к Земле.

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Стоит сразу отметить, что движение астероида прослеживалось и предварительно ESA предупредило общественность, что хоть траектория астероида направлена на Землю, ничего кроме впечатляющего зрелища падения метеора ожидать не следует. Поэтому многие на Филиппинах с нетерпением ожидали световое шоу.



Астероид 2024 RW1 / Фото Catalina Sky Survey

В то время как некоторые наблюдатели сообщали, что не видели ничего, кроме вспышек молний, другие делали потрясающие снимки и видео огненного падения метеора.

Ученые отметили важность раннего обнаружения, отметив его как признак улучшения планетарных оборонительных возможностей. Сейчас обзорные телескопы лучше оборудованы для обнаружения таких космических объектов до того, как они попадут в атмосферу, что открывает потенциал для систем предупреждения в случае будущих, больших угроз.

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С развитием технологий обнаружения подобные инциденты, вероятно, будут становиться все более распространенными, что повысит готовность человечества к потенциальным столкновениям с астероидами. В ESA отпраздновали это событие, отметив, что оно является доказательством "улучшения возможностей планетарной обороны".