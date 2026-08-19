Трагедия древнего леса

Исследователи сосредоточили внимание на периоде палеоцен-эоценового термального максимума (PETM). В это время из-за активной вулканической деятельности в атмосферу попали огромные объемы углерода, что привело к глобальному потеплению и изменению режима осадков. Новое исследование доказывает, что леса реагируют на такие изменения прореживанием крон и массовой гибелью деревьев, пишет SciTechDaily.

Мы выбрасываем углекислый газ в атмосферу быстрее, чем любой известный природный процесс,

– прокомментировала ведущая автор исследования, доктор Реган Данн из Музея естественной истории округа Лос-Анджелес.

Чтобы воссоздать облик лесов, исчезнувших миллионы лет назад, ученые использовали фрагменты кутикулы листьев. Эти микроскопические остатки клеток были найдены в богатых органикой породах бассейна Ханна в штате Вайоминг. Форма клеток эпидермиса листа напрямую зависит от количества солнечного света, которое он получал во время роста.

В густых тенистых лесах клетки становятся вытянутыми, пытаясь уловить каждый луч. Анализируя эти показатели под микроскопом (где масштабные линейки часто составляют всего 50 микрон или 0,05 миллиметра), команда рассчитала индекс листовой поверхности (LAI). Этот показатель определяет плотность лесного полога и позволяет объективно сравнивать экосистемы разных эпох.

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Пророчество для современных лесов

Результаты показали, что во время PETM леса Вайоминга, где когда-то росли гигантские метасеквойи, платаны и пальмы, стали значительно более разреженными. Из-за высоких температур и засух деревья не выдерживали стресса, что приводило к эрозии почв и нарушению водного круговорота.

Несмотря на то, что эти события произошли миллионы лет назад, они имеют прямое отношение к современности. Сегодня человечество насыщает атмосферу углеродом примерно в десять раз быстрее, чем это происходило во время природной катастрофы прошлого.

Слишком много углекислого газа – это [тоже] плохо для лесов, поскольку сопутствующее потепление и высыхание истощают деревья и убивают многие из них,

– добавила палеоэколог и профессор Университета Вайоминга доктор Эллен Д. Куррано.

Прошли ли мы точку невозврата

Спутниковые данные, собираемые с 1980-х годов, свидетельствуют об опасной тенденции. После первоначального периода озеленения планеты за счет "удобрения" углеродом траектория изменилась. Сейчас многие регионы Земли начинают буреть. Это означает, что мы, возможно, перешли критический порог, за которым чрезмерная жара разрушает экосистемы быстрее, чем они успевают адаптироваться.

Сегодня леса Амазонии уже демонстрируют признаки упадка, схожие с теми, что были зафиксированы в окаменелостях Вайоминга. Современные леса сталкиваются с дополнительным давлением: вырубкой, лесными пожарами и инвазивными видами, что снижает их способность к восстановлению.

Сохранение этих природных поглотителей углерода, которые ежедневно перерабатывают сотни миллионов тонн выбросов, имеет решающее значение для смягчения последствий климатических изменений.