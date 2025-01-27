Детали исследования

Такое беспрецедентное применение технологии помогает ученым и пчеловодам изучать данные, которые никогда раньше не были доступны. Хотя окончательные результаты еще не готовы, эксперимент уже пролил новый свет на загадочное поведение этих насекомых, сообщает 24 Канал со ссылкой на HardwareX.

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Предыдущие исследования предполагали, что медоносные пчелы могут собирать пищу на расстоянии до 10 километров от своих ульев, но энтомологи предполагают, что это случается редко.

Цель состоит в том, чтобы понять, ли эта десятикилометровая оценка является биологически точной. Можем ли мы точно определить, как далеко медоносные пчелы улетают от своих ульев?

– говорит Маргарита Лопес-Урибе, энтомолог из Университета штата Пенсильвания и соавтор исследования.

QR-коды, которые называются фидуциарными метками, работают как бейджи в офисном здании. Команда разработала автоматическую систему визуализации с датчиком на входе в улей для регистрации каждый раз, когда пчела с меткой входит или выходит, что позволяет энтомологам отслеживать индивидуальное время кормления пчел. Датчик регистрирует индивидуальный идентификатор пчелы, дату, время, температуру и то, входит ли пчела в улей, или выходит из него.

Процесс работы технологии считывания кодов: видео

Традиционная полевая работа в энтомологии обычно менее практична и результативна. Новый же подход дает беспрецедентное понимание поведения медоносных пчел.

"Эта технология открывает возможности для биологов изучать системы способом, который ранее был невозможен, особенно в органическом пчеловодстве" – добавила Лопес-Урибе.

Дело в том, что органическое пчеловодство предусматривает, среди прочего, соблюдение достаточного расстояния от промышленных регионов, чтобы пчелы не собирали пыльцу на загрязненных территориях. Однако, поскольку привычные расстояния для питания пчел остаются неуловимыми, рекомендации по органической сертификации могут быть неточными в этом плане.

"В полевой биологии мы обычно просто смотрим на вещи своими глазами, но количество наблюдений, которые мы можем сделать как люди, никогда не сравнится с тем, что может сделать машина", – говорит ученые.

В целом команда обозначила более 32 000 пчел на шести пасеках QR-кодами размером меньше ногтя на мизинце. Они не вредят пчелам и не ограничивают их передвижения:

Мы выбирали молодых пчел, чтобы точнее отслеживать их возраст, особенно когда они начинают летать и когда останавливаются,

– сказала Робин Андервуд из Пенсильванского университета, которая также участвовала в исследовании.

Кроме того, с молодыми особями легче работать, поскольку они еще не жалят.

Результаты

Исследователи заметили, что большинство вылетов из улья обычно длятся от одной до четырех минут .

. Некоторые более длительные путешествия не превышали 20 минут.

34% пчел решились покинуть улей более чем на два часа.

Такое длительное отсутствие могло быть связано с необходимостью более долгих поисков пищи из-за отсутствия цветов рядом. Например, некоторые более длинные путешествия соответствовали периодам, когда растения в целом цветут меньше. Поэтому пчелам, вероятно, приходилось лететь дальше, чтобы собрать урожай.

Однако ученые также признали, что данные могут быть искажены пчелами, которые просто никогда не возвращались или входили в улей под таким углом, при котором QR-код на их спинах не попадал в камеру. Например, они могли проползти не по нижней дорожке на входе, а прицепиться к верхней части отверстия, возле самой камеры.

Кроме того, ученые "также выяснили, что пчелы собирают корм в течение своей жизни гораздо дольше, чем считалось изначально", – говорит Робин Андервуд.

Ранее энтомологи предполагали, что медоносные пчелы живут в среднем примерно 28 дней, объяснила она. Однако, "мы видим пчел, которые собирают корм в течение шести недель, и они не начинают собирать корм, пока им не исполнится около двух недель, поэтому они живут намного дольше, чем мы думали".

Когда пчелы начинают собирать корм, они обмениваются информацией об источниках пищи между собой с помощью так называемого "танца вихляния". Сейчас команда работает с исследователями из Вирджинского технологического университета, чтобы согласовать данные о времени кормления с этим поведением, чтобы продолжить исследование того, как далеко пчелы путешествуют от своего улья.

Кажется, Apple время задуматься над крошечными AirTags, чтобы их могли приклеить к пчелам и следить за точным маршрутом.