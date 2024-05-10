Американское оборонное ведомство вместе с компанией SpaceX Илона Маска приняли меры, чтобы помешать несанкционированному использованию интернет-терминалов Starlink российскими военными.

Относительно противоречивой фигуры Илона Маска Пламб заметил, что Пентагон полностью доверяет SpaceX, включая доступ к конфиденциальной информации, и уверен в серьезности контракта и понимании важности соблюдения его условий обеими сторонами.

В целом же Пламб похвалил SpaceX как надежного партнера, отметив вклад компании в работу Министерства обороны, включая запуск спутников для целей национальной безопасности. Он также заверил, что Пентагон активно работает над продлением контракта со SpaceX.

, что в вопросе поддержки отношений со SpaceX чиновники Пентагона в первую очередь отмечают связи с президентом компании Гвинн Шотвелл, подчеркивая ее обособленность от Илона Маска.

Это уже второе такое заявление за короткое время от представителей американских учреждений. Ранее похожие слова прозвучали из уст директора NASA Билла Нельсона. Он сказал, что космическое ведомство поддерживает тесные связи со SpaceX и уверено в этом партнерстве, в частности благодаря личности президента компании Гвинн Шотвелл.

Смотрите также Первая европейская авиакомпания тестирует Starlink: на каком борту пассажиры могут уже подключиться

Похоже, что личность Илона Маска стала токсичной и одиозной настолько, что в официальной коммуникации все больше компаний и ведомств пытаются отделить его личность от его бизнеса. Зато выделяется важная роль действующих директоров или представителей компаний, которые отвечают за принятие важных решений и сотрудничество.